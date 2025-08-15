Морской порт в Астраханской области атакован беспилотниками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Морское судно получило повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на порт Оля в Астраханской области, заявил губернатор.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России отчиталось сегодня утром об уничтожении 12 украинских БПЛА над Ростовской областью и Калмыкией. О сбитых в Астраханской области дронах ведомство не сообщало. Режим беспилотной опасности минувшей ночью действовал также в пяти регионах Северного Кавказа: в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольском крае.

Атака БПЛА на порт Оля произошла 14 августа, сообщил сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. По словам чиновника, все дроны были “подавлены либо уничтожены”.

“Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен. (...) обломками сбитого БПЛА повреждено судно”, - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Он не уточнил, о каком именно судне идет речь и насколько значительны его повреждения.

Губернатор отметил, что некоторые подавленные дроны “не найдены”, попросив жителей региона не предпринимать самостоятельных действий в случае их обнаружения.

Генштаб Вооруженных сил Украины сегодня утром отчитался об атаке на морской порт Оля и повреждении сухогруза “Порт Оля 4”. По данным украинских военных, порт в Астраханской области служит “важным логистическим пунктом поставки товаров военного назначения из Ирана”, а поврежденное судно было загружено запчастями дронов и боеприпасами из Ирана, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Экипаж поврежденного грузового судна был спасен, но сам сухогруз потоплен, пишет со ссылкой на очевидца издание ASTRA (внесены Минюстом России в реестр иноагентов). На опубликованных фотографиях видно, что судно частично ушло под воду. Минобороны России по состоянию на 17.55 мск ничего не сообщало об атаке на Астраханскую область в своих официальных каналах.

Порт Оля - самый крупный российский порт в Каспийском регионе, он находится в одноименном селе Лиманского района Астраханской области в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир, следует из данных реестра морских портов.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.