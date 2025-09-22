Частные дома и электростанция повреждены на Кубани беспилотниками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Падение обломков БПЛА привело в Краснодарском крае к возгоранию электроподстанции в Каневском районе и повреждению нескольких частных домов в Славянске-на-Кубани и Калининском районе.

Как писал "Кавказский узел", аэропорт Сочи приостановил обслуживание рейсов. В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА.

В результате атаки беспилотников в станице Стародеревянковской Каневского района произошло возгорание на электроподстанции, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

В Славянске-на-Кубани фрагменты БПЛА упали на территории трех частных домовладений в Славянске-на-Кубани. Повреждены фасады и крыши домов, выбило стекла в окнах. Также произошло возгорание травы в промзоне.

В станице Гривенской Калининского района в одном из частных домов серьезно повредило крышу, произошло возгорание. Также осколками повреждены соседние дома, говорится в другом сообщении оперштаба. Во всех случая, по уверению оперштаба, никто не пострадал.

