22:43, 21 сентября 2025

Аэропорт Сочи приостановил работу на фоне угрозы атак БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работа аэропорта Сочи временно приостановлена, в Новороссийске объявлена угроза беспилотников. Минобороны отчиталось о 16 сбитых беспилотниках над акваторией Черного моря.

В аэропорту Сочи в 21.30 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил сегодня в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - отметил он.

Власти Новороссийска сообщили об угрозе атаки беспилотников и предупредили о порядке действий. "При включении сирен – сигнала "Внимание всем": если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов!"  – проинформировала администрация города в своем Telegram-канале.

 С 16.00 мск до 20.00 мск ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря, сообщило сегодня Минобороны России в своем Telegram-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

