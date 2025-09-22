×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
09:22, 22 сентября 2025

66 беспилотников сбиты в четырех регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили 66 беспилотников в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Еще семь дронов уничтожены над Азовским и Черным морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников в кубанской станице Стародеревянковской произошел пожар на электроподстанции. В Славянске-на-Кубани и станице Гривенской повреждены частные дома. По данным властей, раненых нет.

Атаки дронов также зафиксированы в Таганроге и Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Никто из людей не пострадал, сообщил губернатор.

Минувшей ночью были перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотников, в том числе 25 в Ростовской области и 25 в Краснодарском крае. Также сбиты 13 беспилотников в Астраханской области, три - в Волгоградской, пять - над акваторией Азовского моря и два - над акваторией Черного моря, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Ярославской, Курской, Воронежской областях и в Крыму.

Напомним, 12 сентября в Ростовской области в результате атаки беспилотников были повреждены частный дом и припаркованные рядом автомобили.

2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.

Автор: "Кавказский узел"

