Беспилотники сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Таганроге и трех районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 сентября атаки беспилотников произошли в восьми районах Ростовской области. В результате были выбиты окна в двух частных домах в селе Осиково. По данным губернатора, раненых нет. Минобороны насчитало 40 сбитых беспилотников в Ростовской области.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Никто из людей не пострадал. В Миллеровском районе в хуторе Красная звезда загорелась сухая трава на 100 квадратных метров. Пожар был оперативно потушен", - написал он.

Напомним, 12 сентября военные уничтожили беспилотники в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах. По данным Юрия Слюсаря, в Багаевском районе были повреждены частный дом и припаркованные рядом два автомобиля.

2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.