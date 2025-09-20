Военные рапортовали о 48 сбитых дронах в двух регионах ЮФО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Минувшей ночью военные сбили 40 беспилотников в Ростовской области и восемь в Волгоградской. Еще 18 дронов обезврежены над Черным и Азовским морями.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Волгоградской области были сбиты беспилотники, в областном центре повреждено остекление котельной.
Также минувшей ночью военные уничтожили и перехватили БПЛА в восьми районах Ростовской области. В результате атаки беспилотников выбиты окна в двух частных домах в селе Осиково. По данным губернатора, раненых нет.
С 23.00 мск 19 сентября до 06.00 мск перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотников, из них 40 в Ростовской области и восемь в Волгоградской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, еще 15 дронов сбиты над акваторией Черного моря и три - над Азовским морем. Остальные беспилотники обезврежены в Саратовской, Брянской, Самарской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Нижегородской областях и в Крыму.
Напомним, 17 сентября военные уничтожили и перехватили БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах Ростовской области. По данным властей, раненых и разрушений не было. Минобороны отчиталось о трех сбитых в регионе дронах.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.