Беспилотники сбиты в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Волгограде и Ольховском районе сбиты беспилотники, запущенные со стороны Украины. Ограничения, которые были введены в волгоградском аэропорту, отменены.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсов из-за угрозы безопасности полетов.

В ночь на 18 сентября аэропорт Волгограда также временно остановил прием и отправку рейсов из-за угрозы безопасности полетов. Позднее аэропорт возобновил работу. По данным властей, в регионе произошла масштабная атака беспилотников.

В Волгоградской области произошла "массированная атака" беспилотников, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация региона. "Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области", - приводятся в публикации данные губернатора Андрея Бочарова.

На улице Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной, а в Красноармейском районе "на пустыре по улице Ленинаканской" ликвидировано возгорание сухой растительности, сообщили власти. "По предварительной информации, возгораний строений, разрушений и пострадавших нет", - сообщил Бочаров.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил в 08.34 мск в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняков. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Напомним, минувшей ночью военные уничтожили и перехватили БПЛА в восьми районах Ростовской области. В результате атаки беспилотников выбиты окна в двух частных домах в селе Осиково. По данным губернатора, раненых нет.