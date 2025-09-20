Ограничения полетов введены в аэропорту Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прием и отправка рейсов из аэропорта Волгограда приостановлены для безопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 сентября аэропорт Волгограда временно остановил прием и отправку рейсов из-за угрозы безопасности полетов. Позднее аэропорт возобновил работу. По данным властей, в регионе произошла масштабная атака беспилотников.

В аэропорту Волгограда введены "временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", сообщил сегодня в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Напомним, 13 сентября в аэропорту Волгограда также были введены ограничения на прием и отправление самолетов для обеспечения безопасности полетов. Утром того же дня ограничения были сняты, Минобороны отчиталось о 10 сбитых в регионе беспилотниках.

В аэропорту Сочи 10 сентября были введены аналогичные ограничения. Аэропорт возобновил работу в тот же день.

6 июля пассажиры в аэропорту Сочи столкнулись с многочасовым ожиданием вылета из-за введения плана "Ковер" в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.