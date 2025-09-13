Здание волгоградской больницы повреждено в результате атаки дрона
В Волгограде в результате атаки беспилотника повреждено здание больницы скорой помощи. Минобороны отчиталось об уничтожении 15 дронов в Ростовской области и десяти в Волгоградской.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные обезвредили беспилотники в трех районах Ростовской области - Миллеровском, Морозовском и Чертковском. По данным региональных властей, разрушений и раненых нет.
Кроме того, в аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и отправление самолетов. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объяснил это обеспечением безопасности полетов.
Частный дом в Волгограде поврежден в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Андрей Бочаров . "В результате падения обломков в южной части Волгограда в частном домовладении выбиты окна и повреждена крыша хозпостройки. По предварительной информации, возгораний, разрушений и пострадавших нет", - приводятся его слова в публикации в телеграм-канале администрации области.
Повреждена стена лестничного марша между пятым и шестым этажами
Позднее администрация обнародовала уточненные данные губернатора. "По уточненным данным, в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15 (государственное учреждение здравоохранения "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15". - Прим. "Кавказского узла"). Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между пятым и шестым этажами, возгорания нет, эвакуации не требуется, пострадавших нет", - сообщил Бочаров.
На сайте и на странице медучреждения во "ВКонтакте", по состоянию на 09.25 мск, нет информации об инциденте и его последствиях.
25 беспилотников обезврежены ночью в двух регионах ЮФО
С 23.00 мск 12 сентября до 06.00 перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотника, из них 15 в Ростовской области и 10 в Волгоградской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно сообщению, остальные дроны обезврежены в Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской областях и в Крыму.
В аэропорту Волгограда ограничения сняты, сообщил в 08.14 мск в своем телеграм-канале Артем Кореняко. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - написал он.
Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая о сталинской эпохе, в ходе которой были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.
Напомним, в ночь на 4 сентября также вводились ограничения на работу аэропорта Волгограда. Минобороны в то утро отчиталось о сбитых в Волгоградской областью шести беспилотниках.
В Ростове-на-Дону 2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.
