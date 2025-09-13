Беспилотники сбиты в трех районах Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные обезвредили беспилотники в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районах Ростовской области. Раненых и разрушений нет, сообщил глава региона.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 сентября военные в Ростовской области уничтожили три беспилотника: в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах. Раненых и убитых в результате атаки нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По данным главы региона, в Багаевском районе повреждены частный дом и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было "оперативно устранено".
Минувшей ночью военные "уничтожили и перехватили" БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районах, сообщил в 05.57 мск в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
"Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - говорится в публикации. Число сбитых дронов Слюсарь не уточнил.
Напомним, 2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.
В ночь на 4 июля в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области было повреждено более 20 жилых домов и три социальных объекта.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.