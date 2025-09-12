Минобороны отчиталось о сбитых дронах в Ростовской области

В Ростовской области минувшей ночью сбиты три беспилотника, в других регионах ЮФО и СКФО атак дронов не наблюдалось.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные уничтожили БПЛА в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе Ростовской области. Раненых и убитых в результате атаки нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его данным, в Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было "оперативно устранено".

Минувшей ночью перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотник самолетного типа в 13 регионах, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно сообщению, из регионов СКФО и ЮФО атаке подверглась только Ростовская область, там сбиты три беспилотника.

Напомним, 2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.

В ночь на 4 июля в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области было повреждено более 20 жилых домов и три социальных объекта.