Ограничения полетов введены в аэропорту Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прием и вылет самолетов из аэропорта Волгограда приостановлены для безопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 сентября в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объяснил это обеспечением безопасности полетов. Утром того же дня запрет был снят.

В аэропорту Волгограда введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в 05.13 мск в своем телеграм-канале Артем Кореняко. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он.

Напомним, в ночь на 4 сентября также вводились ограничения на работу аэропорта Волгограда. Минобороны в то утро отчиталось о сбитых в Волгоградской областью шести беспилотниках.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая о сталинской эпохе, в ходе которой были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.