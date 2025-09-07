Аэропорт Волгограда возобновил работу

В аэропорту Волгограда отменен запрет на прием и отправление самолетов, который был введен для обеспечения безопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Пресс-секретарь Росавиации объяснил это обеспечением безопасности полетов.

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в 04.47 мск в своем телеграм-канале Артем Кореняко. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - добавил он.

Напомним, в ночь на 4 сентября также вводились ограничения на работу аэропорта Волгограда. Минобороны в то утро отчиталось о сбитых в Волгоградской областью шести беспилотниках.