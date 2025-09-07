Ограничена работа волгоградского аэропорта

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда для обеспечения безопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", ночью 4 сентября вводились ограничения на работу аэропорта Волгограда. Минобороны России отчиталось о сбитых в ту ночь над Волгоградской областью шести беспилотниках.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск авиалайнеров, сообщил в своем телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, как и ранее, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Волгограда на 01.30 мск отменены вылеты двух рейсов в Москву, а также прилеты двух рейсов из Москвы.

