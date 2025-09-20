Дома жителей Ростовской области повреждены при атаке беспилотников

В результате атаки беспилотников выбиты окна в двух частных домах в селе Осиково Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 сентября БПЛА были сбиты в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в восьми районах Ростовской области: Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

По предварительной информации, последствия на земле зафиксированы только в Чертковском районе, отметил он.

"На окраине села Осиково загорелась сухая трава, огонь оперативно потушили. На территории сельхозпредприятия разрушена часть стены складского помещения. Выбиты окна в двух частных домах. Нарушено электроснабжение. Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения - восстанавливаться. Важно, что никто из людей не пострадал", - говорится в публикации.

Напомним, 17 сентября военные уничтожили и перехватили БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах Ростовской области. По данным властей, раненых и разрушений не было. Минобороны отчиталось о трех сбитых в регионе дронах.

12 сентября военные уничтожили беспилотники в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах. По данным Юрия Слюсаря, в Багаевском районе были повреждены частный дом и припаркованные рядом два автомобиля.

2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.