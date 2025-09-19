×

Кавказский узел

11:46, 19 сентября 2025

Кадыров пояснил применение принципа коллективной ответственности в Чечне

Рамзан Кадров. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родители, согласно чеченским обычаям, должны отвечать за поступки своих детей, заявил Рамзан Кадыров, комментируя жесткое наказание для родных участника нападения на силовиков в Ачхой-Мартане.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля стало известно о нападении вооруженного ножом человека на сотрудников ДПС в Ачхой-Мартане, один из силовиков в результате нападения был убит. Подросток, совершивший нападение, был убит на месте инцидента. Его труп 9 апреля был привезен на обозрение принудительно собранным утром у администрации бюджетникам. Мотивом нападения стал личный конфликт юноши с одним из силовиков на посту, хотя Рамзан Кадыров назвал организатором атаки некоего "гражданина Украины". 11 апреля стало известно, что отец подростка был вывезен из Москвы в Чечню и избит. Чеченский оппозиционный телеграм-канал сообщил, что силовики задержали всех родственников нападавшего, в том числе его несовершеннолетних двоюродных братьев. Демонстрация трупа убитого на площади является "средневековой дикостью", а практика коллективной ответственности родственников участника нападения может привести к мобилизации подполья в Чечне и распространению самосуда в регионах России, считают правозащитники.

"Кавказский узел" подготовил справку о том, как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне.

Рамзан Кадыров в интервью агентству РИА "Новости" подтвердил, что продолжает придерживаться принципа коллективной ответственности в отношении родных террористов. В частности, отвечая на вопрос о жестких мерах в отношении родственников участника нападения на пост ДПС в апреле в Ачхой-Мартане, которых он пообещал выдворить из республики, Кадыров заявил, что в Чечне "нет никаких предпосылок для каких-либо радикальных проявлений".

"Кто с этим не согласен, является марионеткой западноевропейских спецслужб либо же он продался терроризму, продал свой народ. Согласно нашим обычаям, родители должны отвечать за поступки своих детей. В наших семьях всегда было принято, что отец знает, чем занимается сын или дочь, где они находятся. Напоминая о наших обычаях, я еще раз заявляю: мы будем требовать ответ за поступки детей с родителей. Умные и ответственные родители это знают. Остальные меня услышали", - приводятся его слова в публикации.

После нападения в Ачхой-Мартане были задержаны как минимум шесть родственников людей, которые сотрудничают с оппозиционным властям Telegram-каналом NIYSO (в описании ТГ-канала он назван движением, - прим. "Кавказского узла"). Сотрудники силовых структур собрали их и местных жителей в мечети села Гикало, где провели "публичный ритуал проклятия". Это произошло на фоне угроз из уст Рамзана Кадырова в адрес причастных к нападению на силовиков в Ачхой-Мартане, каковыми глава региона назвал сотрудников канала. Чеченские власти обвинили администраторов ТГ-канала NIYSO в причастности к радикализации и развернули масштабные репрессии против их семей, включая выселение родственников из Чечни и конфискацию имущества.

В декабре 2023 года Рамзан Кадыров на совещании с чеченскими силовиками заявил, что родственники людей, подозреваемых в экстремизме, несут ответственность за их действия. "Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты", - написал он в своем Telegam-канале.

В январе 2017 года, после перестрелки в Курчалоевском районе, в которой погибли два силовика и были убиты четверо боевиков, в Шали состоялся сход граждан, и на нем было объявлено, что впредь семьи боевиков будут выселяться из республики.

Автор: "Кавказский узел"

Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
