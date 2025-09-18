Военный из Северной Осетии убит на СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Шаблиев убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 485 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 13 сентября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 484 бойцов из Северной Осетии.

В ходе специальной военной операции погиб житель Моздокского района Шаблиев Андрей Александрович, 1998 года рождения. Похороны бойца состоятся 19 сентября 2025 года в станице Терской, информирует администрация Моздокского района в Telegram-канале. Других подробностей биографии бойца не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 485 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.