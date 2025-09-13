Боец из Северной Осетии убит на СВО

Артур Фаттахов убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 484 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 483 бойцов из Северной Осетии.

Житель города Дигоры Артур Фаттахов убит в специальной военной операции на Украине, его похороны состоятся 15 сентября, сообщила сегодня администрация Дигорского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 484 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

