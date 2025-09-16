×

Кавказский узел

08:07, 16 сентября 2025

Участие имамов в проверке разводов стало способом контроля супружеских пар в Чечне

Пара на фоне мечети. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Чечни привлекают духовенство к проверке фактов расторжения брака, чтобы не допустить фиктивных разводов, позволяющих семьям получать дополнительные выплаты из бюджета.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря 2024 года власти Чечни рапортовали, что с 2017 года, когда были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов, в республике воссоединены 2176 разведенных супружеских пар. К февралю 2025 года это число увеличилось на 60 – до 2776 пар. Всего в республике власти выявили 5831 разведенную пару.

Комиссии по урегулированию семейных конфликтов в Чечне были созданы по указанию Рамзана Кадырова. Воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Духовное управление мусульман Чечни сообщило 27 августа в своем телеграм-канале о прошедшем в Минфине межведомственном совещании, на котором обсуждались "меры по противодействию фиктивным бракоразводным процессам и их негативному влиянию на бюджетную систему региона".

В заседании участвовали представители администрации главы и правительства Чечни, ДУМ, органов муниципальной власти, Верховного суда республики, а также руководители районных отделов ЗАГС.

"Заместитель муфтия ЧР Адам Ильясов, выступая с докладом, подчеркнул, что Духовное управление мусульман ЧР уделяет самое пристальное внимание работе с бракоразводными процессами. Каждый случай тщательно проверяется на предмет фиктивности. Ни одна справка о разводе от имамов и кадиев районов и сел республики не выдается без детальной проверки с обязательным участием обеих сторон", - говорится в публикации.

В августе 2023 года Росстат констатировал, что за первое полугодие республики Северного Кавказа вошли в топ регионов с наивысшим числом разводов на 1000 жителей. Самые высокие показатели среди республик СКФО были зарегистрированы в Северной Осетии – 6,2 развода на 1000 жителей (1758 разводов). Чечня заняла 13-е место в России по числу разводов (5,7 развода на тысячу жителей, 3598 разводов за полугодие). При этом во всех республиках СКФО уменьшилось число регистраций браков.

Как пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ДУМ Чечни, речь идёт о том, что имамы выдают справки о разводе, чтобы подтвердить отсутствие фиктивного развода, когда де-факто семья сохраняется, а развод нужен для получения дополнительных пособий.

"Прежде чем дать справку о разводе, всё проверяется. Имам должен спросить у кадия района, а кадий в свою очередь у муфтията", - сказал представитель муфтията, не уточнив процедуру проверки факта развода.

Фиктивный развод в загсе – это хитрость для получения пособий, которые для многих супружеских пар становятся существенной частью доходов, указал адвокат Абусупьян Гайтаев.

"Фактически семья сохраняется, никях [мусульманский брак] остаётся, но люди якобы в разводе. Вероятно, цифры таких разводов зашкаливают, и решили принять меры по предотвращению, так как это несёт дополнительную финансовую нагрузку", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Фиктивность развода должна быть доказана в судебном порядке

По словам адвоката, сами по себе справки о разводе от имама никакой юридической силы не имеют, тем более, что по шариату для развода не нужно участие имама, за редким исключением.

«Юридически заключение имама, конечно, никак не может ни на что влиять, потому что фиктивность развода должна быть доказана в судебном порядке. Возможно, госорганы будут использовать отсутствие такой справки в судебном процессе. А в целом, я думаю, это делается, чтобы людей немножко устрашить, дисциплинировать в этом плане», - сказал Гайтаев.

Получение соцвыплат от государства после фиктивного развода практикуется в Чечне и других регионах, так как "Кавказ очень сильно выделяется многодетностью", заметил предприниматель и общественный деятель Юни Успанов.

"У человека, например, 4-5 детей, он разводится с супругой, но практически продолжает жить с ней, а она получает как мать-одиночка на каждого ребенка по 20 тысяч. В итоге, грубо говоря, в одной Чечне тысячи семей получают такой дополнительный доход. Плюс другие льготы, начиная с земельного участка, заканчивая 50-процентной скидкой на коммунальные услуги. По большому счету, это коррупционная схема, и многих это устраивает. А так как на эти льготы и выплаты идут средства не только из федерального бюджета, но и из регионального, то власти Чечни первыми обеспокоились", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Развод с имамом, конечно, не согласовывается. Но он может опросить жителей села

По его мнению, привлечение имамов - это попытка создать дополнительный барьер для реализации таких схем. "Развод с имамом, конечно, не согласовывается. Но он может опросить жителей села, квартала, родственников, чтобы убедиться, развелись эти люди по шариату или нет. И на основании этого дать справку. Но, подписывая справку о разводе, имам берёт ответственность уже перед властями", - указал Успанов.

Он отметил, что фиктивные расторжения браков в загсе при этом искажают статистику разводов в регионе. «Будто бы на Кавказе возросло число разводов. Возникает необъективное представление о реальности», - добавил Успанов.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

