2 776 разведенных семейных пар воссоединено в Чечне по данным на февраль 2025 года, сообщил сегодня сайт "Чечня сегодня" со ссылкой на комиссию по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам.

Таким образом, с декабря 2024 года церез процедуру примирения прошли 60 пар.

Всего в республике выявлена 5831 разведенная пара. В воссоединенных семьях проживает 5101 ребенок. В остающихся в разводе семьях - 5943 детей, 4000 из них живут с отцами, говорится в сообщении.