Власти Чечни заявили о примирении 60 семейных пар за три месяца

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Комиссия по урегулированию семейных конфликтов в Чечне отчиталась о 2716 парах, которые решили воссоединиться, с декабря число таких пар составило 60.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря 2024 года власти Чечни рапортовали, что с 2017 года, когда были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов, в республике воссоединены 2176 разведенных супружеских пар.

2 776 разведенных семейных пар воссоединено в Чечне по данным на февраль 2025 года, сообщил сегодня сайт "Чечня сегодня" со ссылкой на комиссию по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам. Таким образом, с декабря 2024 года церез процедуру примирения прошли 60 пар. Всего в республике выявлена 5831 разведенная пара. В воссоединенных семьях проживает 5101 ребенок. В остающихся в разводе семьях - 5943 детей, 4000 из них живут с отцами, говорится в сообщении.

Напомним, ранее прошедшие процедуру примирения жители Чечни рассказали, что члены комиссии по урегулированию семейных конфликтов задают странные вопросы, беседы больше походят на допрос. Представители духовенства, старейшины и психологи вряд ли могут спасти брак, если возник серьезный конфликт, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина*.

Комиссии по урегулированию семейных конфликтов в Чечне были созданы по указанию главы республики Рамзана Кадырова. Воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее руководитель аппарата Духовного управления мусульман Чечни Супьян Курбанов заявил, что комиссии, созданные в Чечне для гармонизации брачно-семейных отношений, получают информацию о заключенных браках в рамках договора с загсами.

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