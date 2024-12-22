Власти Чечни рапортовали о примирении 2716 разведенных супружеских пар

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В Чечне спецкомиссия воссоединила 2716 разведенных супружеских пар.

Как информировал "Кавказский узел", 28 ноября власти Чечни рапортовали, что с 2017 года, когда были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов, в республике воссоединены 2659 разведенных супружеских пар.

В Чечне комиссия по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей с 4 июля 2017 года, когда она начала работать, по 21 декабря текущего года воссоединила 2716 разведенных пар и вернула в семьи 5047 детей, сообщил глава республики Рамзан Кадыров, слова которого 21 декабря привело ИА "Чечня Грозный".

Напомним, ранее прошедшие процедуру примирения жители Чечни рассказали, что члены комиссии по урегулированию семейных конфликтов задают странные вопросы, беседы больше походят на допрос. Представители духовенства, старейшины и психологи вряд ли могут спасти брак, если возник серьезный конфликт, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина*.

Комиссии по урегулированию семейных конфликтов в Чечне были созданы по указанию главы республики Рамзана Кадырова. Воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее руководитель аппарата Духовного управления мусульман Чечни Супьян Курбанов заявил, что комиссии, созданные в Чечне для гармонизации брачно-семейных отношений, получают информацию о заключенных браках в рамках договора с загсами.

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