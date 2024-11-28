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07:43, 28 ноября 2024

Власти Чечни отчитались о примирении 2659 разведенных супружеских пар

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спецкомиссии воссоединили в республике 2659 разведенных супружеских пар.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни 23 июля отчитались, что с 2017 года, когда были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов, в республике воссоединены 2619 разведенных супружеских пар. Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики отметили, что вопросы женитьбы и развода нужно решать без посредников. Представители духовенства, старейшины и психологи вряд ли могут спасти брак, если возник серьезный конфликт, подчеркнула правозащитница.

С 4 июля 2017 года, когда в Чечне начали работать комиссии по урегулированию семейных конфликтов, по 31 октября текущего года в республике выявлено 5789 разведенных супружеских пар, из них воссоединено – 2659. Общее количество детей в них составляет 5869. Из них 3955 живут с отцом, а 1914 с матерью, сообщило сегодня республиканское информагентство "Грозный информ".

Примирительные мероприятия проводились членами рабочих групп, в которые входят представители местной власти, правоохранительных органов, служащие отделений ЗАГС, духовенство и старейшины, сказано в сообщении.

Напомним, комиссии по урегулированию семейных конфликтов в Чечне были созданы по указанию главы республики Рамзана Кадырова. Воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее руководитель аппарата Духовного управления мусульман Чечни Супьян Курбанов заявил, что комиссии, созданные в Чечне для гармонизации брачно-семейных отношений, получают информацию о заключенных браках в рамках договора с загсами.

"Кавказский узел" также писал, что правозащитники ранее неоднократно указывали на критическую ситуацию с правами женщин в республиках Северного Кавказа. Традиции и обычаи в них предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают нормой рукоприкладство со стороны мужа, а жертвы насилия не желают обращаться в полицию, отметили они.

В частности, ранее широкий общественный резонанс в Чечне вызвала история о смерти Мадины Умаевой из Гудермеса. Ее похоронили ночью. Умаева умерла 12 июня 2020 года в доме своего супруга, который утверждал, что она погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка.

По словам родственников Умаевой, между нею и ее супругом часто происходили ссоры. Тело Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года, через три дня в дело вмешался Рамзан Кадыров. Он заявил, что у родственников Умаевой нет подтверждений, что в ее смерти виновен супруг. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.

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Автор: "Кавказский узел"

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