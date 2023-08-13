На Северном Кавказе выросло число разводов

13 августа 2023, 03:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Республики Северного Кавказа вошли в топ регионов с наивысшим количеством разводов на тысячу жителей.

Самые высокие показатели из республик Северного Кавказа зарегистрированы в Северной Осетии, следует из данных Росстата.

В среднем по России число разводов на тысячу жителей составляет 4,6, информирует издание "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на ведомство.

За первые шесть месяцев 2023 года в Северной Осетии зарегистрировали 1758 разводов – год назад за тот же период их было 1262. При этом число браков в республике сократилось с 904 до 825. Таким образом, на тысячу жителей в республике приходится 6,2 развода, в прошлом году этот показатель составлял всего 4,5.

Четвертое место в стране по этому показателю у Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии – в республиках он составил 6,1 разводов на тысячу жителей. Число расторжений брака резко выросло: в Дагестане за первое полугодие 2022 года было 4972 развода, а в этом году уже 8123, в Ингушетии число разводов увеличилось с 1012 до 1312, в Кабардино-Балкарии – с 1264 до 1748.

13 место по числу разводов в России у Чечни – 5,7 разводов на тысячу жителей. В абсолютных цифрах это 3598 разводов за полугодие.

Во всех республиках Северного Кавказа также уменьшилось число зарегистрированных браков. Например, в Чечне в первом полугодии 2022 года было 1979 регистраций семей в органах загса, а в этом году только 1130, в Дагестане – 3451 официальная свадьба и 2578 за январь-июнь этого года.

"Кавказский узел" также сообщал, что по распоряжению главы Чечни Рамзана Кадырова в июле 2017 года в республике были созданы комиссии по урегулированию семейных конфликтов. Воссоединение семей в Чечне происходит под давлением и зачастую становится травматичным для тех, кто в силу разных факторов решил развестись, указали 10 февраля аналитики, комментируя отчет о воссоединении семей в республике.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.