Решение муфтията Чечни вошло в противоречие с нормами шариата

Укоренившийся в Чечне обычай оставлять малолетних детей в случае развода у отца вступает в противоречие с нормами шариата, прокомментировали исламоведы решение муфтията республики о часах посещения детей для разведенной женщины. При этом российские суды чаще оставляют детей матери.

Как писал "Кавказский узел", ДУМ Чечни отчиталось об урегулировании спора разведенных родителей, согласовав для матери график посещений. По шариату ребенок должен оставаться с матерью, а адаты не могут быть выше норм шариата, указали пользователи соцсети. Муфтий Чечни Салах Межиев в январе 2023 года заявил, что родственникам не следует запрещать детям видеться с матерью после развода родителей. Призыв Межиева при бездействии властей и общества едва ли повлияет на мужчин в республиках Северного Кавказа, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Разведенным женщинам на Северном Кавказе тяжело добиться опеки над детьми, если бывший муж или его родственники хотят оставить детей себе. Родственники могут препятствовать общению матери с детьми и давить на самих детей, рассказали в ранее правозащитники.

Доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики исламовед Леонид Сюкияйнен, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России (ДУМАЧР) муфтий Нафигулла Аширов, председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* и адвокат Тимофей Широков прокомментировали "Кавказскому узлу" решение ДУМ Чечни об урегулировании спора разведенных родителей, в результате которого для матери составили график посещений.

Согласно шариатским нормам дети после развода родителей остаются на попечении матери до определенного возраста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Леонид Сюкияйнен.

"Она заботится об их воспитании. Это общее правило после расторжения брака. В разных мусульманских странах и по разным правовым школам (мазхабам) есть расхождения до какого возраста дети должны оставаться у матери. Для мальчиков этот возраст меньше, а девочки остаются у матери до совершеннолетия, которое определяется индивидуально, с началом циклов у девушки", - сказал он.

По словам исламоведа, по шариатским правилам, если мать этих детей вновь выходит замуж, она теряет право на заботу, на уход со своими детьми.

"Это практически везде так. С некоторыми мелкими нюансами, которые зависят от конкретных особенностей законодательства. Если мать манкирует своим обязанностями по заботе о детях, то их передают другому родственнику, но опять же сначала по материнской линии - бабушке по матери и лишь затем отцу", - пояснил Сюкияйнен.

Он отметил, что те или иные шариатские нормы включены в специальное семейное законодательство.

"И почти везде предусмотрено, что в случае молчания закона, если какой-то вопрос законом не урегулирован, то следует обращаться к правовым выводам фикха определенного мазхаба", - указал Сюкияйнен.

По его мнению, на Северном Кавказе обычай оставлять малолетних детей только у отца вступает в противоречие с нормами шариата.

"Это традиционное правило, которое существует очень долго, давным-давно. Очень многие суды поддаются влиянию этих обычаев и принимают такие решения. Это идет вопреки шариату. Я знаю немало случаев, когда женщины оказались в очень тяжелом положении, не могли общаться со своими детьми. При этом уверялось, что это делается по шариату. Это заблуждение. Они так представляют себе шариат. Они ошибаются. Они даже своего шафиитского толка не знают. Ведь если даже мать по каким-либо причинам не может больше следить за детьми, в случае ее болезни, например, то все равно они передаются не отцу, а ее матери, бабушке", - пояснил Сюкияйнен.

Нафигулла Аширов также указал на противоречия обычаев с шариатскими нормами.

"По мазхабу Абу Ханифа опека над детьми в приоритете отдается матери. Но эта опека не постоянная, а до достижения детьми определенного возраста, как, например: если это мальчик, то мать опекает его до достижения им семилетнего возраста, а потом опека переходит к отцу. Если это девочка, то мать опекает её до девятилетнего возраста, а потом - отец. Но насчет этого есть другие мнения, где говорится, что она может опекать девочку до наступления ее половой зрелости или до её брака. Но и тут есть оговорки, как, например, если мать выходит замуж за чужого для детей мужчину, она лишается права опеки над ними, и опека над детьми переходит к их бабушкам, в первую очередь по материнской линии или родным сестрам или тетям. Во вторую очередь - по отцовской линии", - сообщил муфтий.

Российское законодательство в целом чаще становится на сторону матерей, но ситуация на Северном Кавказе, в Чечне, в частности, не столь позитивная, уверена Светлана Ганнушкина*.

"Потому что вот эта убежденность в определенных кругах, так сказать, в основном на Кавказе, что ребенок, как мне неоднократно приходилось слышать, принадлежит семье отца. Это, конечно, удивительно для меня, вообще само понятие принадлежит, ребенок никому не принадлежит, мы принадлежим нашим детям, пока они маленькие, а что значит ребенок принадлежит. Но убеждение, что это кровь отца, что это принадлежность роду, очень глубоко укоренилось", - рассказала Ганнушкина*.

Она указала, что по российскому законодательству время между родителями ребенка не может делиться как-то пополам.

"Я знаю, что это определяется в судебном порядке, если родители сами договориться не могут, но все равно второй родитель, конечно, имеет право встречаться с ребенком. В данном случае время не обязательно пополам делится, ребенок ходит где-то в школу, родители могут жить совершенно в разных населенных пунктах, как можно делить пополам? Как правило суды встают на позицию, что главным опекуном становится мать, но это вполне понятно, потому что до определенного возраста мать нужна ребенку больше чем отец", - пояснила Ганнушкина*.

Адвокат Тимофей Широков отметил, что законодательство не может никак разделить пополам время общения детей между разведенными родителями.

"Формально здесь не может быть какой-то прописанной нормы. В общем российское законодательство чаще стоит на стороне матерей, оставляя им детей. И естественно, дети больше общаются с матерью. Но отец может через суд назначить какое-то время для общения с детьми, в случае если родителям не удалось договориться сами. Но здесь нет никакой определённой нормы. Также и в случае если дети остались у отца, матери назначают какое-то время для общения", - сказал Широков.

Жители Северного Кавказа лавируют между шариатом, российским законодательством и адатным правом, что приводит к непроясненности норм и правил поведения в обществе, следствием которой становится нарушение прав женщин, заявляли опрошенные "Кавказским узлом" активисты и правозащитники.

