Пользователи соцсети усомнились в соответствии решения ДУМ Чечни нормам шариата

ДУМ Чечни отчиталось об урегулировании спора разведенных родителей об опеке над детьми, согласовав для матери график посещений. По шариату ребенок должен оставаться с матерью, а адаты не могут быть выше норм шариата, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", муфтий Чечни Салах Межиев в январе 2023 года заявил, что родственникам не следует запрещать детям видеться с матерью после развода родителей. Призыв Межиева при бездействии властей и общества едва ли повлияет на мужчин в республиках Северного Кавказа, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Разведенным женщинам на Северном Кавказе тяжело добиться опеки над детьми, если бывший муж или его родственники хотят оставить детей себе. Родственники могут препятствовать общению матери с детьми и давить на самих детей, рассказали в ранее правозащитники.

В Духовном управлении мусульман Чеченской Республики на постоянной основе ведется прием граждан. Обратившиеся получают консультации по вопросам семейных отношений, разрешения конфликтов и других жизненных ситуаций в соответствии с нормами Шариата. Богословы помогают людям найти справедливое решение, опираясь на исламские принципы.



Очередное разбирательство касалось семейного спора между бывшими супругами о порядке общения с детьми после развода. Обратившиеся граждане нуждались в помощи для урегулирования разногласий. Богословы разъяснили, что по Шариату мать имеет право видеться со своим ребенком, и запрещать ей это — недопустимо. Они подробно объяснили права обоих родителей, подчеркнув необходимость строгого соблюдения этих прав.



В результате беседы стороны пришли к взаимопониманию и согласовали приемлемые условия. Был составлен график, согласно которому родственники с отцовской стороны обязуются беспрепятственно разрешать матери встречаться с ребенком в установленные дни. Конфликт был урегулирован, и все участники выразили благодарность Духовному управлению мусульман ЧР за помощь в справедливом разрешении ситуации, сообщило "Грозный информ" 14 августа.

Видеозапись встречи на чеченском языке опубликовал Instagram-паблик "ЧП Грозный", у которого насчитывается 649 тысяч подписчиков, ее прокомментировали 495 пользователей.

"Странно, разве шариат не говорит, что ребенок должен оставаться с матерью после развода? Но раз стороны согласились на это, видимо там были свои нюансы", - прокомментировал пользователь bell_19_19.

"Как бы по шариату дети с матерью остаются. После совершеннолетия могут выбирать уже с кем будут сами же дети", - отметил пользователь ynn_88__.

"У них, видимо, чеченский шариат" - ответил mutafira_fi_dunia.

"Почему такие строгие правила? Что значит - в две недели на два дня и до определенного времени ? Неужели нельзя отпускать почаще? Ребенку мама нужна больше, чем все остальные. Никому не важно, что нужно ребёнку?" - прокомментировала marya_dze

"Почему именно ей, матери детей, поставили такое условие. Ведь в шариате дети должны оставаться с матерью, если они ещё маленькие, либо с кем дети сами захотят если они уже в возрасте выбора" - добавила asmi.world.

"Есть женщины, которые просто молча взяли своих детей и уехали в Европу. Просто молодцы! Когда нет выхода, любые методы хороши" - считает magomaevazalin.

"То , что в составе сидят одни мужчины, говорит о многом. Всё только в их пользу", - отметила sakhalinka_65region83.

"По шариату дети после развода остаются с матерью пока ребёнку не исполнится 7 лет. Адаты не могут быть выше шариата", - указал berlinski_5.

Жители Северного Кавказа лавируют между шариатом, российским законодательством и адатным правом, что приводит к непроясненности норм и правил поведения в обществе, следствием которой становится нарушение прав женщин, заявляли опрошенные "Кавказским узлом" активисты и правозащитники.

