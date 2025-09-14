Беспилотник сбит в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные минувшей ночью сбили один беспилотник в Ростовской области, еще три дрона обезврежены над Азовским морем.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября беспилотники были сбиты в трех районах Ростовской области - Миллеровском, Морозовском и Чертковском. По данным региональных властей, разрушений и раненых не было. В регионе обезврежены 15 беспилотников, отчиталось Минобороны.
Минувшей ночью перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотников, из них один в Ростовской области и три над акваторией Азовского моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно сообщению, остальные дроны обезврежены в Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Рязанской областях и в Крыму.
Врио губернатора Юрий Слюсарь, по состоянию на 08.20 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об атаке беспилотника.
Напомним, в ночь на 12 сентября военные в Ростовской области уничтожили три беспилотника: в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах. По данным Юрия Слюсаря, в Багаевском районе были повреждены частный дом и припаркованные рядом два автомобиля.
2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.
