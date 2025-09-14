×

Кавказский узел

08:25, 14 сентября 2025

Беспилотник сбит в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили один беспилотник в Ростовской области, еще три дрона обезврежены над Азовским морем.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября беспилотники были сбиты в трех районах Ростовской области - Миллеровском, Морозовском и Чертковском. По данным региональных властей, разрушений и раненых не было. В регионе обезврежены 15 беспилотников, отчиталось Минобороны.

Минувшей ночью перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотников, из них один в Ростовской области и три над акваторией Азовского моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно сообщению, остальные дроны обезврежены в Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Орловской, Рязанской областях и в Крыму.

Врио губернатора Юрий Слюсарь, по состоянию на 08.20 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об атаке беспилотника.

Напомним, в ночь на 12 сентября военные в Ростовской области уничтожили три беспилотника: в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах. По данным Юрия Слюсаря, в Багаевском районе были повреждены частный дом и припаркованные рядом два автомобиля.

2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Пачки бюллетеней в избирательной урне. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Евгения Федяева от 12.09.25, https://t.me/fedyaev_evgenij/2580.
19:38, 13 сентября 2025
Кандидаты в депутаты на юге России пожаловались на фальсификации
Голосование на выборах. Стоп-кадр видео избиркома Ростовской области от 13.09.25, https://t.me/ikro61/1903
16:38, 13 сентября 2025
Избирательная кампания на юге России показала формальный характер выборов
Семикаракорский полигон. Фото: правительство Ростовской области https://www.donland.ru/news/30469/
13:38, 13 сентября 2025
Оставлено в силе решение о приостановке работы мусорного полигона в Ростовской области
Женщина с буклетами о голосовании на выборах губернатора Ростовской области. 12 сентября 2025 г. Фото: Избирком Ростовской области
14:58, 12 сентября 2025
Половина дистанционно зарегистрированных избирателей проголосовала в Ростовской области
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53, 7 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
