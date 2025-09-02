Бытовый характер конфликтов в Чермене не исключает межнациональной подоплеки

Жители Чермена озвучили разные версии событий, которые привели к дракам между осетинами и ингушами. Власти назвали случившееся бытовым конфликтом, но любой бытовой конфликт между осетинами и ингушами в Пригородном районе имеет межнациональную подоплеку и имеет шанс перерасти в противостояние, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Меняйло 25 августа поручил правоохранительным органам закрывать въезд в республику в случае бытовых конфликтов, которые могут перерасти в более масштабные и межнациональные. Этому распоряжению предшествовали две потасовки, произошедшие в ночь на 25 августа на границе двух республик. Посты об инцидентах вызвали споры в соцсетях: осетинские пользователи поддержали распоряжение Меняйло закрывать въезд в республику со стороны Ингушетии, а ингушские пользователи напомнили, что границы между регионами официально не определены. Силовики сообщили о задержании участников драки.Глава селения Чермен не просила власти Северной Осетии ввести ограничения на въезд жителей Ингушетии в Пригородный район, публикации об этом являются фейком, заявил республиканский ЦУР. На фоне инцидентов полпред Путина обсудил с главой Ингушетии "укрепление межнационального согласия".

На Черменском посту, разделяющем Ингушетию и Северную Осетию, вечером 24 августа произошла драка между жителями двух республик, сообщил источник "Фортанги". На кадрах с места инцидента, которые распространило издание, зафиксировано, что в столкновениях участвует несколько десятков человек с обеих сторон.

Местные жители из числа осетин и ингушей рассказали в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» о причинах произошедшего. Описание событий совпадает с теми лишь издержками, что часто стороны, не являющиеся очевидцами, мифологизируют передаваемую друг другу информацию, которая трансформируется в противоположную версию.

Массовый характер конфликт приобрел из-за проезжих, которые были вынуждены стоять в пробке, образованной в связи с блокировкой проезда на КПП, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница селения Чермен Марина в Северной Осетии.

«Поспорили в магазине каком-то. Сообщали, что ингуши приехали алкоголь покупать в Чермен. Началась потасовка и обе стороны вызвали своих на подмогу. Потом дорога уже в обе стороны была заблокирована из-за машин и драки. Поэтому и те, кто ехал из Ингушетии выходили, чтобы разобраться, и те, кто ехал из Осетии выходили, чтобы разобраться», - рассказала она.

В селе усиления полиции не наблюдается, хотя по ее данным, говорили о возможности введения комендантского часа

Она также сообщила, что в этот же день в селе произошел другой конфликт с участием осетин и ингушей, «оба они наложились друг на друга», в связи с чем произошла интерпретация в описании мотивов, сказала она.

"Ингуши искали какого-то парня Абаева, подошли к его дому, открыл старик, его отец, они его ударили. С этого начался один конфликт. Второй начался у магазина "Ласточка". Расхождения в описания произошли из-за того, что конфликт случился за конфликтом. А так как фамилия Абаев есть и у ингушей, возможно, они подумали, что осетины ударили ингуша. Старик Абаев осетин 100%, он родственник моей знакомой, она сама Абаева", - рассказала Марина.

Версия с избиением «ингушского старика» распространилась и в Ингушетии.



«Знаю, что осетины ударили ингушского старика, за него заступился молодой ингуш и побил осетин. Те позже приехали на "Газели" с подмогой, но и их ингуши побили. Тогда они решили вместе с силовиками устроить разборки против ингушей, но на подмогу выехали ребята из Ингушетии, которых русские на Черменском кругу не пустили", - изложил свою версию событий на условиях анонимности ингушский активист из Пригородного района, попросивший не называть его имени.

После случившегося "по всей Северной Осетии останавливают машины с ингушскими номерами" и "для выяснении личности требуют проехать в отделение", сообщил он, отметив, что информацию об этом получил от близких, так как сам не находится сейчас в регионе.

Еще одна жительница селения Чермен (ингушское название - Базоркино – прим. "Кавказского узла"), ингушка, рассказала в комментарии корреспонденту «Кавказского узла», что конфликт был спровоцирован молодыми людьми ингушской национальности.

"Мы были в Майском в этот день, возвращались. На развилке есть магазин "Ласточка", одна дорога в Чермен, другая в Ольгинское. На этом посту там справа магазин. Подъехали ингуши парни, купили пиво, музыка у них на всю громкость на ингушском. Уехали, затем приехали снова, на противоположной стороне стояли осетины, ингуши к ним подошли и начали докапываться, провоцировали, так и начался конфликт», - рассказала Зульфия.

Она сообщила, что на место конфликта приезжал председатель правительства Ингушетии Магомед Евлоев, в результате "решили разойтись мирным путем". "Но сказали, любой человек, который затронет межнациональную тему, будет привлечен к уголовной ответственности», - заключила Зульфия.

Родственники одного из участников конфликта с ингушской стороны в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что в тот же день в полицию были доставлены несколько участников конфликта.

"Доставили нескольких участников с обеих сторон для дачи объяснений, опросили, нам не известно, задерживали ли кого-то, но нашего парня отпустили в тот же день", - рассказал родственник на условиях анонимности.

Источник в структурах власти Ингушетии сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что по имеющимся у него данным «конфликт произошел между представителями двух национальностей в алкомаркете».

За этим не вполне изящным канцелярским эвфемизмом «бытовой инцидент» власти, конечно же, хотят всеми способами закамуфлировать межнациональную подоплеку

Эксперты назвали высоким потенциал конфликтов между осетинами и ингушами

Формально происшествие можно назвать бытовым, но на деле оно выходит за рамки этого определения, сказал корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель из Северной Осетии Руслан Тотров.

"С технической точки зрения это, естественно, то, что классифицируется как бытовой инцидент, как и многие другие, случившиеся в Пригородном районе Северной Осетии в последние месяцы и годы. Нельзя сказать, что их вал, но периодически одинаковые истории вполне себе всплывают. Я думаю, что за этим не вполне изящным канцелярским эвфемизмом «бытовой инцидент» власти, конечно же, хотят всеми способами закамуфлировать межнациональную подоплеку. Потому что в любой ситуации, когда сходятся в конфликте осетины и ингуши, или ингуши и осетины — неважно в какой последовательности, — совершенно очевидно, что национальный вопрос нельзя просто взять и отбросить", - заявил Тотров.

Эксперт подчеркивает, что даже эпизоды, которые внешне выглядят как банальная ссора или драка, в этом регионе неизбежно приобретают дополнительное измерение.

"В каком-нибудь идеальном мире, наверное, можно было бы и очередную магазинную, околомагазинную или околовокзальную, условно, драку назвать просто дракой. Но здесь «бытовой инцидент» еще и приукрашен «национальным компонентом»", - отмечает собеседник.

По словам Тотрова, заявления о перекрытии границы в ответ на произошедшее носят популистский характер.

«Разговоры о перекрытии границы я вижу в целом достаточно популистскими. Удивительным образом то, что предложил <глава Северной Осетии Сергей> Меняйло, намекает на возвращение в Северную Осетию давно и, казалось бы, безвозвратно утерянных ноток федерализма. Я напомню, что последний раз перекрытием границы Северной Осетии угрожал, а точнее собирался перекрыть ее, первый президент республики Ахсарбек Галазов на заре 90-х. Это была угроза, кстати, вполне реальная: тогда речь шла о перекрытии границы между Северной Осетией и государством Грузия. Галазов собирался сделать это, чтобы привлечь внимание российского правительства к проблемам, к бедственной и катастрофической ситуации в Южной Осетии. Если руководствоваться принципом «наполовину полной чаши», то в этом есть даже нотки отчаянного федерализма. Конечно, это последнее, чем руководствуется глава Северной Осетии, потому что спроси его сегодня — он скажет, что ни о каком федерализме в стране и речи быть не должно. Но, тем не менее, это просто бряцание воображаемым оружием. Границу, естественно, никто не перекрывал. Но справедливости ради надо отметить: речь Меняйло шла о том, что если произойдет еще что-то подобное, то «мы тогда и перекроем». Подобного пока не произошло, соответственно, и поводов перекрыть не было", - сказал Тотров.

Несколько десятков или сотен людей прибыли на место происшествия не для того, чтобы биться за клочки земли, а просто биться. Естественно, мотивация не та, какая была бы при исключительно межнациональном противостоянии

При этом собеседник не стал акцентировать внимание на действиях силовиков, давая оценку превенции конфликта.

«Давайте вернемся к тому, что это все же бытовой конфликт. Безусловно, национальная подоплека имеет место быть, и будет совершенно неверно ее убирать, как я уже сказал, но в конечном итоге конфликт бытовой. Несколько десятков или сотен, неважно, людей прибыли на место происшествия не для того, чтобы биться за клочки земли, а просто биться. Естественно, мотивация не та, какая была бы при исключительно межнациональном противостоянии. Поэтому здесь в очередной раз силовики достаточно оперативно все порешали. В конце концов, это их работа", - полагает Тотров.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

По его словам, подобные истории в Пригородном районе происходят регулярно и свидетельствуют о том, что говорить о «мирном сосуществовании» некорректно.

«Такие происшествия случаются достаточно регулярно в Пригородном районе, он периодически «искрит». И говорить о том, что осетины с ингушами познали все прелести мирного сосуществования, — это значит достаточно грубо и топорно идти против истины. Сказать, что ситуация взрывоопасная, наверное, сейчас нельзя — не те времена. И хорошо. Но то, что сосуществование сквозь зубы и через губу, — это, безусловно, так. И поэтому, как правило, катализатором происшествий становятся абсолютно бытовые ситуации. А дальше уже наружу выплескивается, наверное, глубинное, бессознательное. У кого-то — вполне себе сознательное», - заключил Руслан Тотров.

Любой бытовой конфликт имеет потенциал межнациональных столкновений, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности ингушский общественник из Пригородного района Северной Осетии.

«Бытовой конфликт обычно перерастает в межнациональный. Такие инциденты происходят постоянно. Это результат проводимой недальновидной, а может и намеренной политики», - заявил собеседник.

Он отметил, что в любой ситуации мотивы и версии становятся предметом спекуляций. "У каждого может быть своя версия. Тут для заинтересованных политиков благодатная почва для интерпретаций", - считает собеседник.

При этом он опроверг сообщения о перекрытии границы. "Жалобы на перекрытие границы к нам не поступали", - сказал мужчина.

По его словам, оценить работу силовых структур в этой ситуации бессмысленно. "Они выполняют приказы, а решения принимают чиновники и политики", - заключил собеседник.

Как сообщал «Кавказский узел», 4 ноября 2021 года произошла драка между осетинами и ингушами в селе Дачное в Пригородном районе Северной Осетии. Пострадали два человека, сообщили источники. Полиция задержала зачинщиков конфликта, в больницу доставлен один подросток, информировало региональное управление МВД.

10 ноября 2021 года во Владикавказе на Карцинском шоссе у автозаправки произошел конфликт между молодыми осетинами и ингушами на бытовой почве. В ходе стычки применялось травматическое оружие, в результате двое жителей Ингушетии получили ранения средней тяжести и были госпитализированы. Для разгона участников прибывший ОМОН произвел предупредительный выстрел в воздух.

