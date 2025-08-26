Власти Северной Осетии опровергли сообщения о превентивных ограничениях в Чермене

Глава селения Чермен не просила власти Северной Осетии ввести ограничения на въезд жителей Ингушетии в Пригородный район, публикации об этом являются фейком, заявил республиканский ЦУР. На фоне инцидентов полпред Путина обсудил с главой Ингушетии “укрепление межнационального согласия”.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Меняйло 25 августа поручил правоохранительным органам закрывать въезд в республику в случае бытовых конфликтов, которые могут перерасти в более масштабные и межнациональные. Этому распоряжению предшествовали две потасовки, произошедшие в ночь на 25 августа на границе двух республик. Посты об инцидентах вызвали споры в соцсетях: осетинские пользователи поддержали распоряжение Меняйло закрывать въезд в республику со стороны Ингушетии, а ингушские пользователи напомнили, что границы между регионами официально не определены.

На Черменском посту, разделяющем Ингушетию и Северную Осетии, вечером 24 августа произошла драка между жителями двух республик, сообщил источник "Фортанги". На кадрах с места инцидента, которые распространило издание, зафиксировано, что в столкновениях участвует несколько десятков человек с обеих сторон.

Власти Северной Осетии сегодня распространили опровержение информации, которая, по их данным, распространилась среди жителей республики в мессенджерах. В публикациях утверждалось, что глава селения Чермен Бела Агкацева попросила “ввести превентивные ограничительные меры на территории Пригородного района” со ссылкой на напряженность, спровоцированную жителями соседней республики.

Сообщения сопровождались фотографией якобы официального письма Агкацевой на имя Сергея Меняйло. В его тексте упоминаются жители Ингушетии и угроза “дестабилизации общественно-политической обстановки на Северном Кавказе”, а сама просьба ввести ограничения, - в частности, запретить продажу алкогольных напитков и ввести комендантский час, - обусловлена целью “недопущения повторения трагических событий 1992 года”. Центр управления регионом сообщил, что это письмо - фейк.

По информации властей, распространенный слух опровергла сама Бела Агкацева, заявив, что не направляла никаких писем Меняйло. “Само представленное в фейке письмо составлено с грубыми нарушениями делопроизводства, а указанный в нем номер не соответствует действительности”, - говорится в публикации ведомства.

Власти Северной Осетии призвали жителей “не поддаваться на провокации” и доверять только официальным источникам информации. Распространители ложных сообщений, по словам чиновников, заинтересованы в “искусственном нагнетании паники”, “эскалации напряженности” и “дестабилизации обстановки”.

Сам Сергей Меняйло вечером 25 августа обвинил в возникшем конфликте “подстрекателей”. “Подстрекатели предприняли попытку привлечь к разжиганию ситуации "горячие головы" и из соседней республики, и из нашей. И именно к такого рода ситуациям относились мои слова о возможном ограничении въезда”, - написал он в официальном Telegram-канале.

На фоне инцидентов полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка 25 августа посетил Ингушетию и встретился с главой республики Махмудом-Али Калиматовым. В официальном сообщении главы региона не упоминаются конфликтные инциденты, однако отмечено, что предметом обсуждения было, среди прочего, “обеспечение общественной безопасности и укрепление межнационального согласия”.

Это первый официальный визит полпреда в Ингушетию с конца мая, отмечает “Фортанга”.

