Посты о драке на посту Чермен вызвали споры в соцсетях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осетинские пользователи соцсетей поддержали распоряжение Сергея Меняйло закрывать въезд в республику со стороны Ингушетии в случае конфликтов. Ингушские пользователи напомнили, что границы между регионами официально не определены.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Меняйло сегодня поручил правоохранительным органам закрывать въезд в республику в случае бытовых конфликтов, которые могут перерасти в более масштабные и межнациональные. Этому распоряжению предшествовали две потасовки, произошедшие в ночь на 25 августа на границе двух республик.

На Черменском посту, разделяющем Ингушетию и Северную Осетии, вечером 24 августа произошла драка между жителями двух республик, сообщил источник "Фортанги". На кадрах с места инцидента, которые распространило издание, зафиксировано, что в столкновениях участвует несколько десятков человек с обеих сторон.

Комментируя новость о распоряжении Меняйло закрывать въезды в Северную Осетию, читатели ингушского издания “Фортанга” возмутились тем, что руководство Ингушетии никак не отреагировало на конфликт. “А Калиматов к чему-то призвал?” - спросил пользователь muslimin8223 под публикацией издания в Instagram*. Всего под этой публикацией оставлено 67 комментариев, официальные власти Ингушетии по состоянию на 21.40 мск сегодня ситуацию не комментировали.

“Кто-нибудь заметил, что нет ни одной таблички с надписью «Республика Ингушетия» и нет въездных постов?”, - написал 77_saf_77. “Табличку потому что на границе ставят, а она не определена”, - указал в ответ loam_0606. “Да, давайте перекрывать границы, заодно и выясним где они на самом деле находятся”, - отметил zzzurabbb.

“Это как?? Словно въезд на территорию недружественного соседнего государства? А ничего, что этого позорного поста в принципе не должно быть? Там должен быть, например, фонтан, цветы, кафе, надпись: «Добро пожаловать!» … Раз уж это туристический кластер. Ничего что все это одна страна - Россия?!” - возмутилась elenasevryukova.

Под публикациями о происшествии в ингушских и осетинских каналах встречаются комментарии жителей обеих республик. Многие из этих комментариев носят враждебный характер и содержат оскорбления. “Что вы возмущайтесь что вам въезд закрыли? Что вы забыли в Осетии? Что вам там делать?” - написала там же oksana.alania.

“Ингуши, вы сами своими действиями и поведением создаете предпосылки для того, чтобы ужесточить пост и ввести определенные ограничения для ингушей во Владикавказе”, - написал пользователь vladikavkaz.15_reg под публикацией сообщества chp_ingushetia в Instagram*. Всего под постом оставлено 372 комментария.

“Пока мы, кавказцы, будем грызться друг с другом на национальной почве, никто из нас никогда не станет нацией. Так останемся дикими туземцами”, - констатировал kapo__06. “Неправильно и нехорошо это все ,надо жить дружно не надо оскорблять никого”, - заметил bokov_islamm.

“Пару мужчин не могу разобраться между собой в своем конфликте ,нужно обязательно с двух сторон бригады собирать и нагнетать”, - возмутился dhuli_edii.

В публикации сообщества chp.ossetia утверждается, что “ингушские каналы возмутились распоряжением главы Северной Осетии закрывать границу региона при угрозе возникновения массовых межнациональных конфликтов”. Под постом оставлено 60 комментариев.

“Да (плевать) на эти возмущения соседских каналов. Мы должны думать о своей безопасности”, - написал gudvinar15. “Перестаньте (...) провоцировать людей. Никто там не был умным из тех кто конфликтовал”, - заметила i_l_o_n_a_kazbekovna_.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

