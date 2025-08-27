×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:35, 27 августа 2025

Задержаны участники драки на границе Ингушетии и Северной Осетии

Потасовка на границе с Ингушетией. 25 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chvladik

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержаны молодые люди, причастные к драке на Черменском посту. О числе задержанных силовики пока не сообщают.

Как писал "Кавказский узел", на Черменском посту, разделяющем Ингушетию и Северную Осетию, вечером 24 августа произошла драка между жителями двух республик. В столкновениях участвовали несколько десятков человек с обеих сторон.

24 августа в селе Чермен Пригородного района между молодыми людьми "произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников нанес оппоненту телесные повреждения и скрылся, после чего произошло скопление местных жителей", заявляет сегодня МВД по РСО-Алания в своем Telegram-канале.

В релизе силовиков отмечается, что на место происшествия "были направлены дежурные наряды полиции и сотрудники Росгвардии, выехало руководство МВД по РСО-Алания". 

В отношении причастных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В отношении еще одного нарушителя составлены два административных протокола по ст. 20.1 и 6.9 КоАП РФ. Он находится в изоляторе временного содержания, поясняет ведомство, при этом не сообщая число задержанных участников конфликта. 

Власти назвали фейком заявление главы селения 

Ранее "Кавказский узел" писал, что Сергей Меняйло 25 августа поручил правоохранительным органам закрывать въезд в республику в случае бытовых конфликтов, которые могут перерасти в более масштабные и межнациональные. Посты об инцидентах вызвали споры в соцсетях: осетинские пользователи поддержали распоряжение Меняйло закрывать въезд в республику со стороны Ингушетии, а ингушские пользователи напомнили, что границы между регионами официально не определены. 

26 августа власти Северной Осетии распространили опровержение информации, которая, по их данным, распространилась среди жителей республики в мессенджерах. В публикациях утверждалось, что глава селения Чермен Бела Агкацева попросила "ввести превентивные ограничительные меры на территории Пригородного района" со ссылкой на напряженность, спровоцированную жителями соседней республики. 

Сообщения сопровождались фотографией якобы официального письма Агкацевой на имя Сергея Меняйло. В его тексте упоминаются жители Ингушетии и угроза "дестабилизации общественно-политической обстановки на Северном Кавказе", а сама просьба ввести ограничения, в частности, запретить продажу алкогольных напитков и ввести комендантский час, обусловлена целью "недопущения повторения трагических событий 1992 года". Центр управления регионом сообщил, что это письмо - фейк.

По информации властей, распространенный слух опровергла сама Бела Агкацева, заявив, что не направляла никаких писем Меняйло. "Само представленное в фейке письмо составлено с грубыми нарушениями делопроизводства, а указанный в нем номер не соответствует действительности", - говорится в публикации ведомства.

Сам Сергей Меняйло вечером 25 августа обвинил в возникшем конфликте "подстрекателей". "Подстрекатели предприняли попытку привлечь к разжиганию ситуации "горячие головы" и из соседней республики, и из нашей. И именно к такого рода ситуациям относились мои слова о возможном ограничении въезда", - написал он в официальном Telegram-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:31, 27 августа 2025
Житель Краснодарского края осужден за госизмену
23:03, 26 августа 2025
Главу кубанского ДОСААФ арестовали в Москве
22:54, 26 августа 2025
Власти Калмыкии назвали имя убитого на Украине военного
20:37, 26 августа 2025
1
 Мзия Амаглобели вошла в шорт-лист финалистов премии имени Вацлава Гавела
20:01, 26 августа 2025
Мобилизованный из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
18:33, 26 августа 2025
3
 Активистка в Новосибирске вышла на пикет в поддержку Патяевой
Все события дня
Новости
Аэропорт Владикавказа. Фото: Mr.Grand. https://ru.wikipedia.org/
16:49, 27 августа 2025
Силовики отчитались о пресечении теракта в аэропорту Владикавказа
Схрон патронов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:33, 27 августа 2025
За неделю с 18 по 23 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Аслан Гагиев. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:53, 26 августа 2025
Силовики отвергли возможность освобождения Гагиева
Потасовка на границе с Ингушетией. 25 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/fortangaorg/20349
17:56, 26 августа 2025
Власти Северной Осетии опровергли сообщения о превентивных ограничениях в Чермене
03:54, 26 августа 2025
Гагиев попросился на СВО
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Фото
22:18, 15 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
Георгий Гуев вышел на свободу
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
21:25, 24 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
"Мало кто знает, но не секрет"
Фото
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
Фото
22:23, 8 июля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
"Всё утопить !" - спектакль на воде
Фото
21:20, 18 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
уличные музыканты теперь под контролем
Фото
20:28, 15 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
можно ли считать смерть Техова справедливостью?
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Протестная акция в Тбилиси. 6 декабря 2025 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 августа 2025, 14:50
Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
27 августа 2025, 12:53
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Задержанный волгоградец. 27 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tass_agency/333789
27 августа 2025, 09:57
Волгоградец задержан за подготовку удара по военному аэродрому

Портреты Гусейна и Зияддина Сафаровых. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon
26 августа 2025, 19:52
Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше