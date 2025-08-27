Задержаны участники драки на границе Ингушетии и Северной Осетии

Задержаны молодые люди, причастные к драке на Черменском посту. О числе задержанных силовики пока не сообщают.

Как писал "Кавказский узел", на Черменском посту, разделяющем Ингушетию и Северную Осетию, вечером 24 августа произошла драка между жителями двух республик. В столкновениях участвовали несколько десятков человек с обеих сторон.

24 августа в селе Чермен Пригородного района между молодыми людьми "произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников нанес оппоненту телесные повреждения и скрылся, после чего произошло скопление местных жителей", заявляет сегодня МВД по РСО-Алания в своем Telegram-канале.

В релизе силовиков отмечается, что на место происшествия "были направлены дежурные наряды полиции и сотрудники Росгвардии, выехало руководство МВД по РСО-Алания".

В отношении причастных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В отношении еще одного нарушителя составлены два административных протокола по ст. 20.1 и 6.9 КоАП РФ. Он находится в изоляторе временного содержания, поясняет ведомство, при этом не сообщая число задержанных участников конфликта.

Власти назвали фейком заявление главы селения

Ранее "Кавказский узел" писал, что Сергей Меняйло 25 августа поручил правоохранительным органам закрывать въезд в республику в случае бытовых конфликтов, которые могут перерасти в более масштабные и межнациональные. Посты об инцидентах вызвали споры в соцсетях: осетинские пользователи поддержали распоряжение Меняйло закрывать въезд в республику со стороны Ингушетии, а ингушские пользователи напомнили, что границы между регионами официально не определены.

26 августа власти Северной Осетии распространили опровержение информации, которая, по их данным, распространилась среди жителей республики в мессенджерах. В публикациях утверждалось, что глава селения Чермен Бела Агкацева попросила "ввести превентивные ограничительные меры на территории Пригородного района" со ссылкой на напряженность, спровоцированную жителями соседней республики.

Сообщения сопровождались фотографией якобы официального письма Агкацевой на имя Сергея Меняйло. В его тексте упоминаются жители Ингушетии и угроза "дестабилизации общественно-политической обстановки на Северном Кавказе", а сама просьба ввести ограничения, в частности, запретить продажу алкогольных напитков и ввести комендантский час, обусловлена целью "недопущения повторения трагических событий 1992 года". Центр управления регионом сообщил, что это письмо - фейк.

По информации властей, распространенный слух опровергла сама Бела Агкацева, заявив, что не направляла никаких писем Меняйло. "Само представленное в фейке письмо составлено с грубыми нарушениями делопроизводства, а указанный в нем номер не соответствует действительности", - говорится в публикации ведомства.

Сам Сергей Меняйло вечером 25 августа обвинил в возникшем конфликте "подстрекателей". "Подстрекатели предприняли попытку привлечь к разжиганию ситуации "горячие головы" и из соседней республики, и из нашей. И именно к такого рода ситуациям относились мои слова о возможном ограничении въезда", - написал он в официальном Telegram-канале.