Источники сообщили о перестрелке между ингушами и осетинами во Владикавказе

11 ноября 2021, 03:54

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Двое ингушей госпитализированы после перестрелки на Карцинском шоссе во Владикавказе, есть пострадавшие среди осетин. Источник в правоохранительных органах заверил, что конфликт произошел на бытовой почве.

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в 20.30 мск на автозаправочной станции на Карцинском шоссе во Владикавказе.

"В дежурную часть УМВД России по городу Владикавказу поступило сообщение о том, что между несколькими молодыми людьми произошел конфликт на бытовой почве", - сообщило в своем Telegram-канале издание "Основа". По словам источника, один из его участников применил травматическое оружие.

Потасовка осетин и ингушей произошла рядом с заправкой, расположенной недалеко от села Карца Пригородного района, привела сообщение источника, знакомого с ситуацией, в своем Telegram-канале "Фортанга". Источник сообщил, что есть пострадавшие с двух сторон.

На место драки приехал ОМОН, который открыл стрельбу в воздух, чтобы разнять дерущихся, сказал он.

Оба пострадавших - ингуши, они получили ранения средней тяжести, говорится в сообщении в паблике ingush_front в Instagram. "Один - уроженец села Базоркино (ингушское название села Чермен), другой из Планашк (ингушское название села Карца). Доставлены в больницы села Шолхи (Октябрьское) и Берса-Юрт (Беслан)", - говорится в посте. Отмечается, что оба населенных пункта полностью осетинским населением.

Пострадавшие ранены из травматического оружия, уроженец села Базоркино получил одно ранение, в уроженца села Планашк попали несколько раз, говорится в сообщении в паблике inline06 в Instagram. Названы имена раненых ингушей - Джамалейл Тангиев и Ахмед Котиев. При этом утверждается, что ингуши ответным огнем ранили напавших.

В сообществе ЧП / Владикавказ в Telegram-канале опубликовано несколько видео, на которых показаны силовики и люди в гражданской одежде, которые толпятся вокруг машин с мигалками. На одном из них в кадр попадает автозаправочная колонка. На другом силовики в камуфляже и бронежилетах стоят рядом с полицейским УАЗиком, вокруг ходят и люди в гражданской одежде. Из-за машины появляется силовик, который держит человека, а тот вырывается и убегает.

"Кавказский узел" не может подтвердить место и время съемки видеозаписей, опубликованных в Telegram-канале, а также достоверность сообщений в Instagram и в Telegram.

"Кавказский узел" также писал, что 4 ноября стало известно о драке между осетинами и ингушами в селе Дачном в Пригородном районе Северной Осетии. Пострадали два человека, сообщили источники. Полиция задержала зачинщиков конфликта, в больницу доставлен один подросток, информировало региональное управление МВД.