Власти Карачаево-Черкесии назвали имя убитого на Украине военного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамазан Салпагаров из Усть-Джегутинского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 150 убитых там жителей Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 21 августа официальные власти и представители силовых структур признали убитыми в боевых действиях на Украине не менее 148 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. 25 августа стало известно, что в Курской области убит следователь из Черкесска Сергей Шуваев.

Контрактник Рамазан Салпагаров, уроженец аула Новая Джегута, награжден орденом Мужества посмертно, сообщила 27 августа администрация Усть-Джегутинского района Карачаево-Черкесии.

По информации чиновников, Салпагаров после школы получил юридическое образование, затем ушел в армию. После окончания срочной службы решил остаться военнослужащим и подписал контракт с Минобороны.

27-летний Салпагаров был убит 17 июля 2024 года “во время вертолетной атаки”, его отец Мусса Салпагаров написал книгу о сыне на карачаевском языке, говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 150 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

