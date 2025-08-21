Контрактник из Карачаево-Черкесии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беслан Меремуков из Карачаевского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 148 убитых там военнослужащих из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 августа официальные власти и представители силовых структур признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7250 военных с юга России, в том числе 147 - из Карачаево-Черкесии.

Имя еще одного убитого на Украине военного назвала администрация Карачаевского района. Сержант Беслан Меремуков, уроженец аула Хумара, подписал контракт с Минобороны в июне 2023 года, до этого работал водителем в службе судебных приставов.

В октябре 2023 года Меремуков получил тяжелое ранение и перенес несколько операций, а 1 июня 2024 года, “не дождавшись следующей операции”, вернулся в зону боевых действий, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

27 сентября 2024 года был убит, на тот момент Меремукову исполнилось 47 лет. Был награжден орденом Мужества посмертно.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 148 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

