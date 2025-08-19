Минобороны отчиталось о сбитых беспилотниках на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

13 беспилотников сбиты сегодня ночью над Волгоградской областью и пять - над территорией Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа Минобороны рапортовало, что за ночь в Волгоградской области были сбиты 11 дронов. На крышу 16-этажного дома на улице Ополченской в Волгограде упали обломки беспилотника, жители дома были эвакуированы, но днем власти разрешили им вернуться в квартиры. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки беспилотников произошел разлив и возгорание нефтепродуктов. Обломки беспилотников упали на юге Волгограда, загорелась кровля одного из корпусов больницы, также возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, отчиталось сегодня Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 13 БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, еще пять над территорией Ростовской области, а также пять беспилотников в Крыму.

"Силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал", - сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Кавказский узел" писал, что на Волгоградском НПЗ за последние полтора года произошло несколько пожаров, вызванных дронами. О возгорании на этом предприятии сообщалось 3 февраля 2024 года, а также ровно год спустя, 3 февраля этого года. Также пожар из-за падения сбитого беспилотника произошел на предприятии в мае 2024 года. Некоторые из опрошенных в феврале "Кавказским узлом" жителей Красноармейского района после нескольких атак задумались о переезде из соображений безопасности.

