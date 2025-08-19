×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
04:51, 19 августа 2025

Пожар произошел на территории нефтезавода в Волгограде после атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обломки беспилотников упали на юге Волгограда, загорелась кровля одного из корпусов больницы, также возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа Минобороны рапортовало, что за ночь в Волгоградской области были сбиты 11 дронов. На крышу 16-этажного дома на улице Ополченской в Волгограде упали обломки беспилотника, жители дома были эвакуированы, но днем власти разрешили им вернуться в квартиры. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки беспилотников произошел разлив и возгорание нефтепродуктов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил сегодня, что над регионом военные сбили беспилотные летательные аппараты, об этом пишет телеграм-канал администрации области.

По данным Бочарова, обломки БПЛА упали на юге Волгограда, в результате загорелась кровля здания одного из корпусов больницы №16, также возникло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. На месте работают пожарные.

По предварительной информации, пострадавших нет, что касается пациентов больницы, то им оказывается плановая помощь в других отделениях.

"Кавказский узел" писал, что на Волгоградском НПЗ за последние полтора года произошло несколько пожаров, вызванных дронами. О возгорании на этом предприятии сообщалось 3 февраля 2024 года, а также ровно год спустя, 3 февраля этого года. Также пожар из-за падения сбитого беспилотника произошел на предприятии в мае 2024 года. Некоторые из опрошенных в феврале "Кавказским узлом" жителей Красноармейского района после нескольких атак задумались о переезде из соображений безопасности. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

