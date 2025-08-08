×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
04:57, 8 августа 2025

Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Сайфудинов и Рахман Кужаев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 588 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 7 августа были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 586 бойцов из Астраханской области.

25-летний Александр  Сайфудинов 2 июля убит в зоне СВО, сообщила администрация Володарского района.  Уроженец села Маково после окончания школы поступил в Астраханский политехнический колледж по специальности «Газовая промышленность». По завершении колледжа пошел работать в компанию «Океанрыбфлот». Контракт с Министерством обороны РФ подписал 9 февраля 2024 года. В июле 2024 года получил ранение, после курса реабилитации вернулся в зону СВО, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Володарского района от 7 августа.

Ранее власти сообщали, что в зоне СВО убит 51-летний Рахман Кужаев.

Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56 07.08.2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7150 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3600 приходятся на ЮФО, 3550 – на СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 588 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

