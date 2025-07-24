Новая группа бойцов отправлена из Грозного в зону СВО

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Жители Чечни и представители других регионов России, прошедшие подготовку в российском университете спецназа, вылетели в зону военной операции.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. Из Чечни для участия в военной операции на Украине направлены 60 344 бойца, из них 22 064 — добровольцы, при этом в зоне боевых действий находятся 13 тысяч бойцов, отчитался 5 июля Рамзан Кадыров.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что в числе добровольцев много жителей других регионов России.

Из аэропорта Грозного отправился очередной самолет, на борту которого находились бойцы, добровольно отправившиеся в зону военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.



"Каждый доброволец прошел интенсивную программу подготовки по различным военным дисциплинам" на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина, сообщил он.

В Чечне широко применяются методы принуждения для отправки на СВО. Так, трое 16-летних школьников с декабря 2024 года содержались в одной из силовых структур Грозного без предъявления обвинения, сообщил в начале июля Центр защиты прав человека "Мемориал"*. Родственники незаконно задержанных в Чечне зачастую пытаются добиться их освобождения самостоятельно и лишь в крайнем случае обращаются в правозащитные организации, однако огласка не всегда помогает, указали правозащитники. 14 июля стало известно об освобождении подростков на условиях подписания их родными контрактов с Минобороны РФ. Задержание чеченских подростков для принуждения их отцов к подписанию военных контрактов по российскому и международному праву подпадает под определение захвата заложников, указали юристы, отметив, что в Чечне правовые механизмы защиты не работают.

«Есть свидетельства из Чечни, что людей избивали, угрожали уголовными делами, пытками, лишь бы получить подпись под контрактом", - рассказал "Кавказскому узлу" представитель Telegram-канала NIYSO. По его словам, это делается ради демонстрации лояльности Кремлю. "Важно отчитаться по «плану контрактников», и Минобороны использует уязвимость местного населения: безработица, страх перед силовиками, административное давление. Людей в буквальном смысле загоняют в армию", - рассказал он.