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09:22, 17 июня 2025

Адгур Харазия арестован на два месяца

Арест Адгура Харазии. Скриншот с видео телеграм-канала "D News Абхазия" https://t.me/DNAbkhazia/10162

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Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста бывшему депутату парламента Абхазии Адгуру Харазии, которого обвиняют в убийстве парламентария. 

Как писал "Кавказский узел", 14 июня силовики отчитались о задержании бывшего депутата парламента Абхазии Адгура Харазии по делу об убийстве парламентария Вахтанга Голандзии. Также был задержан и мужчина, обстрелявший дом бывшего депутата.

19 декабря 2024 года стрельба велась в здании парламента. Депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы в здании парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 22 декабря парламент лишил депутатской неприкосновенности Харазию, и Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело об убийстве. Глава МВД Роберт Киут заверил, что Харазия не покидал территорию Абхазии. Спустя полгода после стрельбы в парламенте, в результате которой убит депутат Вахтанг Голандзия, объявленный в розыск депутат Адгур Харазия был лишен полномочий.

Сухумский городской суд избрал Адгуру Харазии меру пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Находившийся полгода в бегах Адгур Харазия, скорее всего, сдался добровольно, предполагает издание JAMnews. "Такой вывод можно сделать из распространенного пресс-службой службы госбезопасности видео. Там видно, как Харазия выходит из автомобиля без наручников с портфелем в руке, его сопровождают глава СГБ Дмитрий Дбар и министр внутренних дел Роберт Киут. Все вместе они входят в здание службы государственной безопасности", - сказано в публикации "Спустя полгода в Абхазии задержан экс-депутат, который стрелял в парламенте и убил коллег" от 14 июня.

В тот же день правоохранительные органы задержали Баграта Сурмава, 1992 года рождения, которого подозревают в том, что в декабре 2024 года, когда Харазия уже был в бегах, он произвел из автомата «Калашников» 25 выстрелов по дому Адгура Харазии.

"Предположительно, он родственник депутата Кана Кварчия и таким образом мстил за его ранение, - отмечает JAMnews. - Эксперты высказывают предположение, что задержание Сурмава было одним из условий добровольной сдачи правоохранительным органам Адгура Харазии".

Напомним, по данным Генпрокуратуры, перед убийством Голандзии парламентский комитет по экономической политике и реформам обсуждал запрет майнинга, и во время обсуждения произошел конфликт между депутатами Каном Кварчией и Адгуром Харазией. У Харазии при себе был пистолет "неустановленного образца", из которого он выстрелил не менее четырех раз. Конфликт между Каном Кварчией и Адгуром Харазией произошел из-за разногласий по поводу запрета майнинга в Абхазии. Спор перерос в драку, а Голандзия пытался разнять коллег. 

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Автор: "Кавказский узел"

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