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18:46, 14 июня 2025

Адгур Харазия задержан за убийство парламентария

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики отчитались о задержании бывшего депутата парламента Абхазии Адгура Харазии по делу об убийстве парламентария Вахтанга Голадзии. Также был задержан и мужчина, обстрелявший дом бывшего депутата.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2024 года стрельба велась в здании парламента. Депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы в здании парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 22 декабря парламент лишил депутатской неприкосновенности Харазию, и Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело об убийстве. Глава МВД Роберт Киут заверил, что Харазия не покидал территорию Абхазии. Спустя полгода после стрельбы в парламенте, в результате которой убит депутат Вахтанг Голандзия, объявленный в розыск депутат Адгур Харазия лишен полномочий.

Бывший депутат парламента Адгур Харазия задержан сегодня в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных спецслужбами СГБ и МВД. В задержании   принимали участие председатель СГБ Дмитрий Дбар и вице-премьер, министр ВД Роберт Киут, сообщила пресс-служба МВД. 

Сегодня же ведомство отчиталось о задержании в Сухуме Баграта Сурмавы по делу об обстреле дома Харазии.  24 декабря 2024 года  по дому Харазия в центре столицы было произведено не менее 25 выстрелов из автомата "Калашникова".

апомним, по данным Генпрокуратуры, перед убийством Голандзии парламентский комитет по экономической политике и реформам обсуждал запрет майнинга, и во время обсуждения произошел конфликт между депутатами Каном Кварчией и Адгуром Харазией. У Харазии при себе был пистолет "неустановленного образца", из которого он выстрелил не менее четырех раз. Конфликт между Каном Кварчией и Адгуром Харазией произошел из-за разногласий по поводу запрета майнинга в Абхазии. Спор перерос в драку, а Голандзия пытался разнять коллег. 

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Автор: "Кавказский узел"

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