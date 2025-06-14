Адгур Харазия задержан за убийство парламентария

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики отчитались о задержании бывшего депутата парламента Абхазии Адгура Харазии по делу об убийстве парламентария Вахтанга Голадзии. Также был задержан и мужчина, обстрелявший дом бывшего депутата.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2024 года стрельба велась в здании парламента. Депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы в здании парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 22 декабря парламент лишил депутатской неприкосновенности Харазию, и Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело об убийстве. Глава МВД Роберт Киут заверил, что Харазия не покидал территорию Абхазии. Спустя полгода после стрельбы в парламенте, в результате которой убит депутат Вахтанг Голандзия, объявленный в розыск депутат Адгур Харазия лишен полномочий.

Бывший депутат парламента Адгур Харазия задержан сегодня в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных спецслужбами СГБ и МВД. В задержании принимали участие председатель СГБ Дмитрий Дбар и вице-премьер, министр ВД Роберт Киут, сообщила пресс-служба МВД.

Сегодня же ведомство отчиталось о задержании в Сухуме Баграта Сурмавы по делу об обстреле дома Харазии. 24 декабря 2024 года по дому Харазия в центре столицы было произведено не менее 25 выстрелов из автомата "Калашникова".

апомним, по данным Генпрокуратуры, перед убийством Голандзии парламентский комитет по экономической политике и реформам обсуждал запрет майнинга, и во время обсуждения произошел конфликт между депутатами Каном Кварчией и Адгуром Харазией. У Харазии при себе был пистолет "неустановленного образца", из которого он выстрелил не менее четырех раз. Конфликт между Каном Кварчией и Адгуром Харазией произошел из-за разногласий по поводу запрета майнинга в Абхазии. Спор перерос в драку, а Голандзия пытался разнять коллег.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.