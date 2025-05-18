Милиция Абхазии ужесточила контроль за оружием в общественных местах

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После ряда громких инцидентов со стрельбой МВД Абхазии потребовало от администрации заведений размещать знаки, которые запрещают вход с оружием, пояснив, что решило усилить контроль за соблюдением правил ношения и хранения огнестрельного оружия.

МВД Абхазии предписывает администрации заведений размещать на дверях знаки, запрещающие вход с оружием в рестораны, кафе, в том числе на свадьбы и другие публичные мероприятия, сообщило сегодня "Апсныпресс".

Ведомство решило усилить контроль за соблюдением правил ношения и хранения огнестрельного оружия. "Особое внимание уделяется запрету на его ношение в общественных местах", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что в Абхазии за последние несколько месяцев произошло несколько громких инцидентов со стрельбой. Россиянин Константин Белозеров был ранен в Гаграх после конфликта из-за дресс-кода. По словам супруги, ее принуждали сказать, что муж ранен в результате несчастного случая. Источники сообщили, что в конфликте участвовал один из абхазских чиновников. 19 декабря 2024 года стрельба велась в здании парламента. Депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия получили ранения в результате стрельбы в здании парламента в Сухуме и были доставлены в больницу. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся. 22 декабря парламент лишил депутатской неприкосновенности Харазию, и Генпрокуратура возбудила в отношении него уголовное дело об убийстве.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут, выступая на заседании парламентского комитета 6 мая, сообщил, что Адгур Харазия, разыскиваемый по делу об убийстве Вахтанга Голандзии, не покидал территорию Абхазии, милиция занимается его поиском в ежедневном режиме, проинформировал 7 мая ТАСС.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, перед убийством Голандзии парламентский комитет по экономической политике и реформам обсуждал запрет майнинга, и во время обсуждения произошел конфликт между депутатами Каном Кварчией и Адгуром Харазией. У Харазии при себе был пистолет "неустановленного образца", из которого он выстрелил не менее четырех раз. Конфликт между Каном Кварчией и Адгуром Харазией произошел из-за разногласий по поводу запрета майнинга в Абхазии. Спор перерос в драку, а Голандзия пытался разнять коллег.

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