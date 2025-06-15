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16:51, 15 июня 2025

Депутат Бессонов объявлен претендентом на пост губернатора Ростовской области

Евгений Бессонов на сходе сторонников КПРФ. Ростов-на-Дону, 20 сентября 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".

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Ростовское отделение КПРФ выдвинуло на губернаторские выборы депутата Госдумы Евгения Бессонова, который на предыдущих выборах главы региона занял второе место.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня депутаты законодательного собрания Ростовской области назначили выборы губернатора на 14 сентября. Ранее, 2 июня, врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что намерен участвовать в выборах главы региона.

4 ноября 2024 года Василий Голубев, возглавлявший регион с 2010 года, объявил об отставке с поста губернатора Ростовской области в связи с переходом на другую работу. Врио губернатора назначен Юрий Слюсарь. 22 ноября депутаты областного законодательного собрания проголосовали за наделение Голубева полномочиями сенатора.

Ростовское отделение КПРФ выдвинуло кандидатом на должность губернатора Евгения Бессонова, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу партии.

Евгений Бессонов - депутат Госдумы, он занимает пост первого секретаря Ростовского обкома КПРФ и является членом президиума Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, пишет издание.

Решение о выдвижении Бессонова принято 14 июня на отчётно-выборной конференции реготделения партии, говорится в сообщении на сайте КПРФ. "По итогам тайного голосования подавляющее большинство делегатов избрало кандидатом на должность губернатора Ростовской области [...] Бессонова Евгения Ивановича", - отмечается в публикации.

После 14 лет на посту губернатора Василий Голубев оставил область не только с массой социальных и экологических проблем, которые предстоит решать новому главе региона, но и с экономическими успехами, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, Евгений Бессонов был участником губернаторских выборов и в 2020 году. Тогда действующий губернатор Василий Голубев набрал 66,46% голосов, а Бессонов оказался на втором месте с 17,15% голосов.

13 сентября 2020 года Евгений Бессонов и кандидат от ЛДПР Петр Пятибратов в совместном заявлении потребовали признать голосование недействительным, так как было зафиксировано множество нарушений. Ростовские активисты признались, что пока не видят оснований для отмены итогов выборов, несмотря на множество сообщений о нарушениях.

Неделю спустя несколько десятков человек пришли на сход в Ростове-на-Дону, чтобы поддержать протест Евгения Бессонова. Участники схода рассказали, что были свидетелями нарушений на избирательных участках.

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Автор: "Кавказский узел"

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