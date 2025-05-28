Гражданин Грузии освобожден в Южной Осетии

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Георгий Болоташвили, задержанный силовиками в Южной Осетии, освобожден и передан властям Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая Служба госбезопасности Грузии сообщила, что силовики из Южной Осетии задержали трех граждан Грузии около села Хурвалети Горийского муниципалитета. Один из них освобожден, а двое остаются за линией разграничения, сообщило ведомство, не назвав имен задержанных.

Георгий Болоташвили, который был задержан около села Хурвалети, освобожден и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии, сообщила Служба госбезопасности.

По данным ведомства, для освобождения Болоташвили были задействованы механизм «горячей линии» Миссии ЕС в Грузии и "все релевантные инструменты, имеющиеся в распоряжении центральных властей".

"Центральные власти продолжают активную работу для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях", - цитирует сообщение СГБ "Интерпрессньюс".

КГБ Южной Осетии, по состоянию на 15.45 мск, не сообщил на своем сайте о задержании или освобождении Болоташвили.

Напомним, жителей Грузии регулярно задерживают силовики в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. В июне 2023 года СГБ Грузии заявила о новом захвате территорий в ходе бордеризации в окрестностях села Хурвалети, где пограничники установили столбы и натянули колючую проволоку. По словам активистов, эти конструкции были установлены в 150 метрах от дома одной из жительниц.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

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