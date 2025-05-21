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01:11, 21 мая 2025

Двое граждан Грузии задержаны южноосетинскими силовиками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики из Южной Осетии задержали у села Хурвалети в Горийском муниципалитете троих граждан Грузии, одного из них вскоре освободили, двое остаются в заключении. 

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают силовики в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 11 марта стало известно о задержании трех жителей села Плависмани: старший из них был отпущен из-за проблем со здоровьем, двое других остались в заключении. 26 марта в районе линии были задержаны двое граждан Грузии: один у села Эргнети в Горийском муниципалитете, другой - близ села Свери в Южной Осетии. 

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

О похищении граждан Грузии близ линии разграничения сообщила 20 мая служба безопасности страны. По информации ведомства, двое из трех задержанных незаконно содержатся под стражей в Южной Осетии, а один был освобожден и отпущен на территорию, подконтрольную Тбилиси. 

С целью освобождения задержанных грузинские власти задействовали "все механизмы", проинформировав об инциденте Миссию наблюдателей Евросоюза, сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров, передает со ссылкой на СГБ Грузии Mtavari arkhi. 

Имена задержанных в сообщении СГБ не уточняются. На странице Комитета госбезопасности Южной Осетии сообщений о задержанных 20 мая гражданах Грузии по состоянию на 01.10 мск сегодня не опубликовано. Последнее сообщение этой структуры, опубликованное 13 мая, указывает, что за апрель южноосетинские силовики задержали у линии разграничения 15 человек, которых они сочли нарушителями режима государственной границы либо пограничного режима.

В июне 2023 года СГБ Грузии заявила о новом захвате территорий в ходе бордеризации в окрестностях села Хурвалети, где российские пограничники установили металлические столбы и натянули колючую проволоку. По словам активистов, эти конструкции были установлены в 150 метрах от дома одной из жительниц села. 

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения. Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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