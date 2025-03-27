Двое граждан Грузии задержаны силовиками в Южной Осетии

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Один из граждан Грузии был задержан близ села Эргнети в Горийском муниципалитете, другой - близ села Свери в Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают силовики в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 11 марта стало известно о задержании трех жителей села Плависмани: старший из них был отпущен из-за проблем со здоровьем, двое других остались в заключении.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании двух граждан страны близ линии разграничения с Южной Осетией.

По информации ведомства, один человек был задержан в районе села Эргнети Горийского муниципалитета, второй - близ села Свери в Южной Осетии.

Для освобождения задержанных задействованы "все механизмы", в том числе горячая линия Миссии наблюдателей Евросоюза, информацию также передали сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам, отмечает Netgazeti.

Один из арестованных российскими военными граждан Грузии - Лаша Хетерели, его арестовывают близ линии разграничения уже в десятый раз, отмечает издание Qartli.ge.

Житель поселка Шаумян Марнеульского муниципалитета Лаша Хетерели - гражданин Грузии, родственники которого живут в Южной Осетии. Он неоднократно отбывал в Цхинвале тюремные сроки за нарушение границы. Он, в частности, был задержан в июне 2020 года и провел год в цхинвальской тюрьме за нарушение границы. В декабре 2021 года Хетерели вновь был задержан и приговорен к лишению свободы, после этого он освободился 28 февраля 2023 года. После задержания в июле 2023 года Хетерели освободился лишь в сентябре 2024 года.

Имя второго задержанного не сообщается. На сайте Комитета госбезопасности Южной Осетии сообщений о задержанных 26 марта гражданах Грузии по состоянию на 01.10 мск сегодня не опубликовано.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения. Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

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