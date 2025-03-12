Жители грузинского села задержаны пограничниками в Южной Осетии

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Силовики задержали трех жителей села Плависмани за нарушение границы Южной Осетии. Самый старший из задержанных отпущен из-за проблем со здоровьем.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают силовики в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 16 февраля стало известно, что двое мужчин задержаны около грузинского села Дирби.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Силовики в Южной Осетии задержали трех граждан Грузии около села Плависмани Горийского муниципалитета. Один из них был освобожден 11 марта и находится на территории, контролируемой центральными властями, а двое остаются в заключении, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

"Получив информацию об инциденте, Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», действующую при участии Миссии наблюдателей ЕС. Информация была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров. Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанных гражданин Грузии", - процитировало 11 марта сообщение ведомства "Интерпрессньюс".

Трое жителей села Плависмани были задержаны 9 марта югоосетинскими пограничниками "за незаконное пересечение государственной границы", подтвердил 11 марта на своем сайте КГБ Южной Осетии.

Задержанные - Тенадзе Тариэл Арчилович, 1954 г.р., Тенадзе Леонид Тариэлович, 1979 г.р. и Тенадзе Тариэл Тариэлович, 1986 г.р. "Указанные иностранцы намеренно нарушили государственную границу РЮО с Грузией в н.п. Чхараул Цхинвальского района. В связи с тем, что Тенадзе Т.А. испытывает серьезные проблемы со здоровьем, КГБ РЮО принято решение о его выдворении за пределы Южной Осетии. В отношении задержанных граждан Грузии Тенадзе Л.Т. и Тенадзе Т.Т. следственными органами КГБ проводится разбирательство", - говорится в публикации.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

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