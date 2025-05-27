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03:49, 27 мая 2025

Два уроженца Чечни экстрадированы из Австрии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Австрии выслали в Россию двух уроженцев Чечни, которые попросили убежище и пожаловались на принудительную мобилизацию.

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Австрия экстрадировала в Россию двух уроженцев Чечни, мотивируя решение тем, что они представляют угрозу государственной безопасности.

Двое мужчин подали прошение о предоставлении убежища, заявив, что в России им грозит принудительная мобилизация. Однако было принято решение об экстрадиции. Они были депортированы, пишет 26 мая Le Monde.

По мнению австрийского правительства, просители слишком стары, чтобы подлежать призыву на военную службу, который касается мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, в решении об экстрадиции говорится, что и в России они могут уклониться от призыва, "поселившись в Москве", пишет 26 мая французское издание Le Monde.

Правительство Австрии считает, что пребывание уроженцев Чечни в стране "несомненно угрожает национальной безопасности", такое мнение сложилось по "результатам полицейского расследования по делу о терроризме" и религиозном экстремизме. Также отмечается, что подобные просители убежища "редко могут позволить себе заплатить адвокату".

Издание отмечает, что после убийства во Франции учителя Самуэля Пати в Австрии была создана специальная полицейская группа, которая следила за поведением выходцев из Чечни.

В 2020 году во Франции был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак (Абдуллах) Анзоров, которому во Франции был предоставлен статус беженца. В декабре 2020 года Анзоров был с почестями похоронен в Урус-Мартановской районе Чечни. В ноябре 2023 года суд в Париже вынес приговор пособникам Анзорова.

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Автор: "Кавказский узел"

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