Пособники Абдулака Анзорова осуждены в Париже

09 декабря 2023, 10:24

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Суд в Париже приговорил к лишению свободы на сроки от 14 до 24 месяцев шестерых учеников колледжа, признав их виновными по делу об убийстве уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым учителя Самюэля Пати за то, что педагог демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как информировал "Кавказский узел", 28 ноября стало известно, что в Парижском дворце правосудия прошел первый судебный процесс по делу об убийстве уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым учителя Самюэля Пати за то, что педагог демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед судом предстали шестеро учеников колледжа, которых следствие считает пособниками.

Суд в Париже признал виновными четверых бывших учеников колледжа в том, что по просьбе Абдулака Анзорова они следили за колледжем. По версии следствия, Анзоров за это обещал заплатить им около 350 евро. Суд приговорил подростков к лишению свободы условно на сроки от 14 до 18 месяцев, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Еще один бывший студент колледжа приговорен к двум годам лишения свободы. Полгода он, согласно решению суда, должен отбыть наказание в тюрьме. Следствие считает, что этот ученик указал Анзорову на Пати, поскольку тот не знал учителя в лицо.

Шестая подсудимая – ученица, которая ранее заявила, что ее будто бы выгнали с урока, на котором Пати показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. В действительности ученицы не было на этом уроке. Суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы условно, отметило издание.

С обвинений ученицы о том, что ее выгнали с урока, началась травля Пати, отметил 8 декабря ТАСС.

Пять учеников колледжа были признаны судом виновными в сговоре с целью совершения насилия при отягчающих обстоятельствах. Шестой подсудимый был признан виновным в "клеветническом доносе", уточнило 8 декабря на своем сайте французское издание BFMTV.

Напомним, 16 октября 2020 года во Франции был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак (Абдуллах) Анзоров, которому во Франции был предоставлен статус беженца.

В декабре 2020 года Анзоров был с почестями похоронен в Урус-Мартановской районе Чечни. В церемонии прощания приняли участие около 200 человек, главным образом родные и близкие семьи Анзоровых. В целях безопасности местные власти ввели особый режим допуска, в село пускали в основном местных жителей, а в окрестностях были выставлены 65 полицейских.

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