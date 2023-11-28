Дело пособников Абдулака Анзорова дошло до суда в Париже

28 ноября 2023, 12:19

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В Парижском дворце правосудия прошел первый судебный процесс по делу об убийстве уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым учителя Самюэля Пати за то, что педагог демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Перед судом предстали шестеро юношей, которых следствие считает пособниками.

Как информировал "Кавказский узел", 16 октября 2020 года во Франции был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак (Абдуллах) Анзоров, которому во Франции был предоставлен статус беженца.

В ноябре 2015 года Ленинский райсуд Грозного признал страницу Charlie Hebdo в Twitter (соцсеть X) запрещенной на территории России. В сентябре 2020 года журнал переиздал карикатуры на пророка Мухаммада, после чего глава Духовного управления Чечни Салах Межиев проклял редакцию Charlie Hebdo.

Во Франции начался судебный процесс по делу об убийстве учителя Самюэля Пати. Перед судом в Париже предстали шесть подростков. Все трое являются учениками колледжа в Конфлан-Сент-Онорин, в котором преподавал Пати. Следствие считает, что подростки являются звеньями цепи, приведшей к убийству преподавателя, передало 27 ноября на своем сайте издание Rfi.

Первое заседание суда прошло 27 ноября. Судебный процесс объявлен закрытым, так как только один из шести подсудимых достиг совершеннолетия. В Парижский дворец правосудия 27 ноября пришли родственники Самюэля Пати и его коллеги, сообщила "Новая газета".

Напомним, Абдулак Анзоров в декабре 2020 года был с почестями похоронен в Урус-Мартановской районе Чечни. В церемонии прощания приняли участие около 200 человек, главным образом родные и близкие семьи Анзоровых. В целях безопасности местные власти ввели особый режим допуска в село пускали в основном местных жителей, а в окрестностях были выставлены 65 полицейских.

Ассоциация уроженцев Чечни в Европе осудила убийство Самюэля Пати. Это сделал и глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав не акцентировать внимание на этнической принадлежности Анзорова.

"Кавказский узел" также писал, что 13 октября в школе французского города Аррас был убит учитель, еще два человека получили ножевые ранения в результате нападения. Нападавшим, по данным французского издания BFMTV, был 20-летний выходец из Чечни. Позже французские медиа, в частности, издания BFMTV и France 24 уточнили, что Мохамад Могушков – выходец из Ингушетии.

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