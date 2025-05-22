Песков исключил разночтения в изображении герба

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У России лишь один герб и он с крестами, заявил пресс-секретарь президента, комментируя разные виды гербов - с крестами и ромбами на сайте Кремля. Дискуссия об изображении крестов на кремлевском сайте возникла после того, как сын главы Чечни получил награду на фоне герба без крестов.

Как писал "Кавказский узел", награждение 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова юбилейной медалью "25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный" прошло на фоне герба России с отсутствующими крестами, на что обратил внимание оппозиционный властям Чечни блогер Тумсо Абдурахманов*. "С государственного герба кресты вы убираете, но на своей груди с гордостью носите (ордена Мужества являются крестами). Где логика? И что это за неуважение к государственному символу России?" - прокомментировал он. Убрав кресты над державой и коронами в изображении герба России, чеченские власти формально не нарушили федеральный закон, так как официальное описание этого государственного символа упоминания крестов не содержит.

Ранее Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды. Это произошло после того, как в сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Разница в изображениях герба Российской Федерации на сайте Кремля связана с их масштабированием, если его уменьшать - будет казаться, что там ромб, тогда как на самом деле это крест, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"На кремлевском сайте, на сайте президента, в специальном разделе есть полноформатный наш герб, который всем абсолютно доступен. Это все вопрос масштабирования. На любом экране, на любом мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты превращаются в ромбики, и это совершенно не связано с тем, что там ромбики. Если растянуть и увеличить - будут кресты", - пояснил представитель Кремля, комментируя дискуссию вокруг изображения герба РФ на президентском сайте.

"Герб у нас один, он, естественно, с крестами, и он такой, как он должен быть", - привели "Ведомости" слова Пескова.

Кремль 21 мая вернул на свою эмблему изображение православных крестов. Обновленная версия появилась как в телеграм-канале, так и на сайте президентской администрации. Из сведений об основной фотографии в телеграм-канале следует, что она была изменена в 19:31 мск 21 мая. На фотографии, измененной ко Дню Победы, православных крестов на эмблеме не было, вместо них были изображены ромбы. Данные веб-архива также свидетельствуют, что 21 мая в 10:37 мск на изображении на сайте Кремля православных крестов еще не было, сообщило сегодня РБК.

«Крестопад» упомянул на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) режиссер Никита Михалков. Он показал изображения герба России с двуглавыми орлами в коронах с крестами и с ромбами и назвал последнее «цыпленком табака». Как отметил режиссер, дизайнеры этого логотипа пояснили, что решили убрать «значительную часть мелких деталей», которые мешали восприятию символа в целом. «Это не мелкие детали, это знак власти, это принадлежность к определенной религии», — говорится в публикации.

"Человек поймет, что это герб великой державы, которая называется Россия? Нет. А это и есть задача", - процитировала 22 мая Михалкова Lenta.ru.

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