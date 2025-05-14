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23:24, 14 мая 2025

Чеченский вариант герба России оказался юридически приемлемым

Герб РФ без крестов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Убрав кресты над державой и коронами в изображении герба России, чеченские власти формально не нарушили федеральный закон, так как официальное описание этого государственного символа упоминания крестов не содержит. 

Как писал "Кавказский узел", награждение 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова юбилейной медалью "25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный" прошло на фоне герба России с отсутствующими крестами, на что обратил внимание оппозиционный властям Чечни блогер Тумсо Абдурахманов*. "С  государственного герба кресты вы убираете, но на своей груди с гордостью носите (ордена Мужества являются крестами). Где логика? И что это за неуважение к государственному символу России?" - прокомментировал он.

Ранее Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды. Это произошло после того, как в сентябре 2023 года Рамзан Кадыров  опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Официальное описание российского герба содержится в Федеральном законе “О Государственном гербе Российской Федерации”, который имеет приложения - рисунки герба. Хотя на рисунке держава и три короны над головами орла увенчаны крестами, в текстовом описании кресты не упомянуты. 

Кремль не обидится на Кадырова за поправки в гербе

Использование в Чечне изображения герба без крестов никак не повлияет на отношения Кремля и Кадырова, уверен московский экономист и политолог Сергей Жаворонков. "Кресты убрали, например, и с храмов на новых купюрах. Православие для официальной пропаганды не является особой скрепой - точно также пропагандируется официальный ислам и официальный буддизм", - заявил он “Кавказскому узлу”. 

Московский политолог, пожелавший остаться неназванным, также убежден, что напряженности в отношениях руководства Чечни с Кремлем видоизменение герба не создаст. “С одной стороны, это видоизменение государственной символики, что, мягко говоря, не может приветствоваться федеральным центром. С другой стороны, руководство Чечни давно пользуется особым статусом, Кадыров имеет прямой канал коммуникации с президентом и значительную автономию в управлении республикой. В текущих политических реалиях этот инцидент вряд ли вызовет публичный конфликт между Кремлем и руководством Чечни. Скорее всего, если реакция и последует, то в виде непубличных рекомендаций», - сказал он “Кавказскому узлу”.

Изображения герба с отсутствующими крестами использовались и ранее, за это не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности, пояснил “Кавказскому узлу” юрист ЦЗПЧ “Мемориал”*. 

“В статьях Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» описывается, что представляет собой государственный герб РФ. В тексте закона нет детализирующей оговорки про кресты и места их расположения. В приложениях к этому же закону многоцветный и одноцветный рисунки герба, на них присутствуют кресты. На сайтах многих госорганов кресты на гербе практически неразличимы. Например, они четко видны на гербе на сайте Верховного суда РФ, а на гербах на сайтах многих судов субъектов РФ размыты. Далеко не на всех бланках госорганов на гербе различимы кресты. Ранее уже подвергалось критике отсутствие крестов на гербе на различных изображениях в разных ситуациях, но это так и осталось на уровне дискуссий. И в данном конкретном случае, и в других случаях, герб без крестов всегда смогут объяснить недостаточно детализированным его изображением, поэтому едва ли можно говорить о какой-либо ответственности”, - сказала юрист “Кавказскому узлу”. 

Православные не жаловались на враждебность в Чечне

Использование в Чечне изображения герба России без крестов могло быть случайностью, а не намеренным решением, полагает чеченский политолог Руслан Кутаев. “Скорее всего, тот, кто это рисовал, он посчитал, что в данном случае кресты не обязательно должны быть на гербе, но мне кажется, что это не было намеренным шагом с его стороны. Не думаю, что это может быть провокацией против Адама Кадырова, - вряд ли там есть люди, которые могут такое спланировать”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Отсутствие крестов на гербе не объясняется отношением чеченских властей к православному символу, поскольку у православных в республике проблем нет, считает Кутаев. “В Чечне действуют православные церкви и у них нет никаких проблем с точки зрения поддержки чеченских властей. Этот тот случай, когда картина и реальность совпадают. У православия и православных в Чечне нет ограничений, их никто гонениям не подвергает, храмы не подвергаются нападениям, они себя чувствую в абсолютной безопасности. Так было и при Кадырове, и до него”, - отметил он.

Юрист правозащитной организации "Вайфонд" Амина Лорсанова также не считает преднамеренной и спланированной акцией демонстрацию герба без крестов. “Если включить логику, то смысла в этом нет: зачем это делать, когда везде есть эти кресты: на гербах, на медалях. Может быть и случайность», - сказала она "Кавказскому узлу".

Ограничения в отношении православной церкви в Чечне могут быть, если этого захочет Кадыров, полагает Лорсанова. “Вообще в Чечне у всех есть ограничения, кроме кадыровской власти. Если они дали православным какую-то свободу, то только в рамках того, что разрешено Кадыровым. Как известно, даже у ФСБ нет полной свободы действий в Чечне, а у церкви тем более не будет таких больших свобод”, - отметила она.

Правозащитник, знакомый с чеченскими реалиями, допускает, что использование такого варианта герба могло быть намеренным отражением предпочтений исполнителя декораций, однако назвать цель такого шага затрудняется. 

"Не знаю, что может означать отсутствие крестов на гербе. Почти все руководители с гордостью носят ордена мужества с крестами. Я, во всяком случае, не слышал, чтобы православные жаловались на притеснения. Помню, даже Рамзан Кадыров заставил чиновников на субботниках облагораживать православные кладбища", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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